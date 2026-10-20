Болгарія не братиме участі в додатковому фінансуванні для України на 70 млрд євро, - прем’єр Радев

Болгарія не братиме участі в наданні додаткового фінансування для України на суму 70 млрд євро.

Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев, передає БTA, інформує Цензор.НЕТ.

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Як Болгарія пояснює своє рішення

За його словами, відповідне прохання озвучив президент України Володимир Зеленський під час засідання Європейської ради.

Радев сказав, що минулого року ЄС ухвалив рішення щодо надання Україні позики у розмірі 90 млрд євро.

"Як ви це бачите на тлі всього, що відбувається в Європі? Болгарія не може бути частиною цих 70 мільярдів", - заявив глава болгарського уряду.

За словами Радева, війна в Україні також виснажує європейські економіки та провокує соціальну і політичну нестабільність. Він вважає, що добробут європейців знижується через тривалу війну замість спрямування ресурсів на вирішення внутрішніх проблем європейських країн.

З огляду на це прем'єр-міністр Болгарії закликав до якнайшвидшого припинення війни.

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Що передувало

Напередодні президент Володимир Зеленський заявляв, що наступного року війна для України коштуватиме 155 мільярдів євро, і державі потрібно додатково щонайменше 70 мільярдів євро допомоги від ЄС на оборону.

Єврокомісія визнала, що українському бюджету у 2027 році не вистачає 70 млрд євро, які мають бути покриті міжнародними партнерами.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не братиме участі у наданні Україні додаткових 70 млрд євро, про які Володимир Зеленський попросив Євросоюз на 2027 рік. За словами Фіцо, такої ж позиції дотримується угорський прем’єр Петер Мадяр.

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