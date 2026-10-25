В понедельник в Украине будут действовать ограничения на электроснабжение для населения и бизнеса

В понедельник, 26 октября, в Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для бизнеса и промышленности. Ограничения будут действовать с 06:00 до 23:59 и коснутся части областей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго" в Facebook.

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Свет будут отключать по почасовым графикам

По информации "Укрэнерго", графики почасовых отключений будут действовать для всех категорий потребителей. Объем ограничений составит от одной до двух очередей.

Для предприятий и промышленных потребителей введут графики ограничения мощности.

"Причина введения ограничений - последствия массированных российских атак на энергообъекты", - отметили в "Укрэнерго".

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Энергосистема остается под угрозой

В "Укрэнерго" подчеркнули, что из-за российских ударов ситуация в энергосистеме может меняться.

Актуальную информацию об отключениях, в частности графики для конкретных населенных пунктов, будут публиковать региональные операторы систем распределения на своих официальных страницах в социальных сетях.

Украинцев призывают экономно использовать электроэнергию в часы, когда она подается.

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