В понедельник в Украине будут действовать ограничения на электроснабжение для населения и бизнеса
В понедельник, 26 октября, в Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для бизнеса и промышленности. Ограничения будут действовать с 06:00 до 23:59 и коснутся части областей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго" в Facebook.
Свет будут отключать по почасовым графикам
По информации "Укрэнерго", графики почасовых отключений будут действовать для всех категорий потребителей. Объем ограничений составит от одной до двух очередей.
Для предприятий и промышленных потребителей введут графики ограничения мощности.
"Причина введения ограничений - последствия массированных российских атак на энергообъекты", - отметили в "Укрэнерго".
Энергосистема остается под угрозой
В "Укрэнерго" подчеркнули, что из-за российских ударов ситуация в энергосистеме может меняться.
Актуальную информацию об отключениях, в частности графики для конкретных населенных пунктов, будут публиковать региональные операторы систем распределения на своих официальных страницах в социальных сетях.
Украинцев призывают экономно использовать электроэнергию в часы, когда она подается.
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