У понеділок в Україні діятимуть обмеження електроенергії для населення та бізнесу

У понеділок, 26 жовтня, в Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для бізнесу й промисловості. Обмеження триватимуть із 06:00 до 23:59 і стосуватимуться частини областей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.

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Світло вимикатимуть за погодинними графіками

За інформацією "Укренерго", графіки погодинних відключень діятимуть для всіх категорій споживачів. Обсяг обмежень становитиме від однієї до двох черг.

Для підприємств і промислових споживачів запровадять графіки обмеження потужності.

"Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти", — зазначили в "Укренерго".

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Енергосистема залишається під загрозою

В "Укренерго" наголосили, що через російські удари ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Актуальну інформацію про відключення, зокрема графіки для конкретних населених пунктів, публікуватимуть регіональні оператори систем розподілу на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах.

Українців закликають ощадливо використовувати електроенергію в години, коли її подають.

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