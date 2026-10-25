У понеділок в Україні діятимуть обмеження електроенергії для населення та бізнесу
У понеділок, 26 жовтня, в Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для бізнесу й промисловості. Обмеження триватимуть із 06:00 до 23:59 і стосуватимуться частини областей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.
Світло вимикатимуть за погодинними графіками
За інформацією "Укренерго", графіки погодинних відключень діятимуть для всіх категорій споживачів. Обсяг обмежень становитиме від однієї до двох черг.
Для підприємств і промислових споживачів запровадять графіки обмеження потужності.
"Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти", — зазначили в "Укренерго".
Енергосистема залишається під загрозою
В "Укренерго" наголосили, що через російські удари ситуація в енергосистемі може змінюватися.
Актуальну інформацію про відключення, зокрема графіки для конкретних населених пунктів, публікуватимуть регіональні оператори систем розподілу на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах.
Українців закликають ощадливо використовувати електроенергію в години, коли її подають.
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