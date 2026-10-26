Дроны, ранения и статус "иностранного агента": The Times рассказала историю экс-журналиста из РФ Рузавина, который служит в "Хартии"

Британская газета The Times рассказала историю Петра Рузавина — бывшего российского оппозиционного журналиста, который в 2024 году вступил в бригаду Национальной гвардии "Хартия", стал оператором беспилотников, а впоследствии перешел в подразделение, занимающееся разработкой и усовершенствованием дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию The Times.

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От журналистики к военной службе

Рузавин работал на российском оппозиционном телеканале "Дождь" (TV Rain), где был ведущим. Также сотрудничал с "Медиазоной". Почти десять лет женат на Наталье Гуменюк — известной украинской журналистке.

На момент полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года Рузавин находился в Киеве.

Как отмечает автор материала, Рузавин был не просто российским журналистом, который время от времени приезжал в Украину. Он был единственным российским журналистом, постоянно проживавшим в стране.

После начала вторжения он освещал события с украинской стороны, в частности брал интервью у людей, переживших российскую оккупацию Херсона и населенных пунктов Харьковской области.

Летом 2023 года, когда война длилась уже полтора года, Рузавин начал сомневаться в эффективности своей работы. Его сомнение было личным: достаточно ли того, что он делает, учитывая масштаб событий?

В интервью The Times он объяснил свое состояние примерно так: если пройдет еще год, он напишет несколько новых статей, возможно, снимет несколько фильмов. Но будет ли этого достаточно, если честно оценить собственный вклад? Поэтому Рузавин решил вступить в ряды украинской армии.

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Как выбрал "Хартию"

На момент принятия решения в Украине уже действовали отдельные подразделения для россиян, которые выступали против режима Путина и хотели воевать на стороне Украины.

Однако Рузавин хотел вступить именно в украинскую бригаду, а не в отдельное формирование российских добровольцев.

Возможность сделать это появилась весной 2024 года, когда президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий иностранцам служить в Национальной гвардии Украины.

После этого Рузавин записался в 13-ю бригаду Национальной гвардии "Хартия".

После вступления в "Хартию" Рузавина направили в подразделение беспилотных систем в Харьковской области.

Он управлял двумя категориями дронов: разведывательными — для наблюдения за обстановкой и получения информации о действиях противника, и тяжелыми ударными — для поражения целей.

Сейчас Рузавин продолжает служить в составе "Хартии", но перешел от непосредственного управления дронами к работе над технологиями, которые используются на фронте.

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Ранение и возвращение на службу

В статье говорится, что через несколько месяцев после начала службы Рузавин и другой украинский военнослужащий подверглись атаке российских беспилотников и минометов.

Рузавин получил ранение в ногу. Некоторое время он провел в больнице, после чего вернулся на службу.

Его товарищу повезло меньше: тот получил тяжелые множественные ранения. Рузавин описал его состояние как крайне тяжелое, но подчеркнул, что побратим выжил.

В то же время пережитое не заставило бывшего журналиста пожалеть о своём решении. Рузавин назвал такой риск профессиональной опасностью — неотъемлемой частью военной службы.

Новая работа в армии

Сейчас Рузавин служит в звании штаб-сержанта в подразделении Volt Lab, входящем в состав 23-го отдельного штурмового полка "Р.У.Г." бригады "Хартия". Это подразделение специализируется на исследованиях и разработке беспилотных систем.

Журналист The Times посещает мастерскую подразделения, заполненную дронами и их деталями. Там Рузавин объясняет, что технику приходится постоянно адаптировать к условиям на поле боя.

Его работа теперь заключается не только в использовании имеющихся беспилотников, но и в совершенствовании технологий с учётом потребностей военнослужащих, говорится в статье.

Хотя Рузавин служил в украинской армии с мая 2024 года, до определенного момента об этом знали в основном его друзья и родственники.

Он публично рассказал о своей службе в посте в социальных сетях в 2025 году.

После этого, по словам бывшего журналиста, он получил огромное количество сообщений от россиян, которые также хотели помочь Украине. Среди них были и те, кто решил воевать против путинского режима.

В июне 2026 года Кремль внес Рузавина в реестр "иностранных агентов". Для экс-журналиста этот статус стал лишь очередным этапом окончательного разрыва с российским государством.

Анализируя перспективы завершения войны, Рузавин убежден, что они напрямую зависят от политического режима в РФ: пока Путин остается у власти, боевые действия будут продолжаться.

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