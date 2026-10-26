Через пять лет Россия может быть готова к масштабной войне в Европе, - датская разведка

Выход США из НАТО или сокращение американского военного присутствия в Европе может повысить риск нападения России на страны Балтии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Forbes, посвященном оценке эксперта по ядерному арсеналу России Спенсера Уоррена.

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Почему страны Балтии могут оказаться под угрозой

По словам Уоррена, после Украины потенциальными целями России могут стать Литва, Латвия и Эстония. Их армии уступают российской по численности и возможностям. Без поддержки НАТО этим странам будет сложнее сдержать возможное наступление.

Эксперт также обратил внимание на оценки Датской службы военной разведки. По ее прогнозам, примерно через шесть месяцев Россия может быть готова к локальной войне с соседней страной. Через два года она может подготовиться к региональной войне против нескольких государств Балтийского региона, а примерно через пять лет — к масштабной войне в Европе.

В то же время Уоррен считает, что европейские страны способны противостоять России в обычной войне даже без участия американских войск. Однако ядерная эскалация остается гораздо менее предсказуемой.

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При каких условиях Москва может применить ядерное оружие

По мнению Уоррена, Россия может рассмотреть возможность ядерного удара, если ее армия окажется на грани поражения. Такой шаг, по оценке эксперта, может быть направлен на то, чтобы не допустить разгрома российских войск, особенно если европейские силы будут угрожать территории РФ.

В то же время опасения относительно реакции США или Франции могут удержать Кремль от применения ядерного оружия.

На фоне российских ядерных угроз Франция уделяет все больше внимания собственному ядерному потенциалу. По данным Forbes, президент Эммануэль Макрон поддерживает модернизацию французского арсенала и расширение возможностей ядерного сдерживания для защиты союзников.

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По данным Федерации американских ученых, ядерный арсенал Франции насчитывает около 290 боеголовок. Еще примерно 80 списанных боеголовок ожидают демонтажа.

Уоррен считает, что если будущая война между Россией и Европой останется обычной, европейские государства, вероятно, смогут победить российские войска в Балтийском регионе.