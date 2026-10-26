Враг продвинулся вблизи Константиновки и Воздвижевки, - DeepState
Российские войска продвинулись вблизи двух населенных пунктов на территории Донецкой и Запорожской областей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
Продвижение врага
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Константиновки (административный центр Константиновской городской громады Краматорского района Донецкой области) и Воздвижевки (административный центр Воздвижевской сельской громады Пологовского района Запорожской области)", — говорится в сообщении.
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