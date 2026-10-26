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Новости Атака дронов по Запорожью
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Оккупанты обстреляли Запорожье: повреждены дома, есть раненые. ФОТО

В ночь на понедельник, 26 октября, войска РФ нанесли удары по Запорожью.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Михаил Семикин, сообщает Цензор.НЕТ.

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Куда попали оккупанты?

Как отмечается, в результате атаки повреждены частные дома, автомобили и коммерческое здание. На месте одного из попаданий возник пожар.

удар РФ по Запорожью
удар РФ по Запорожью

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По данным ОВА, на данный момент известно о двух пострадавших в результате российской атаки.

Последствия вражеской атаки уточняются.

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