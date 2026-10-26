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Новости Атака беспилотников на Одесщину
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РФ атаковала промышленное предприятие и гаражный кооператив в Одесской области: возникли масштабные пожары. ФОТО

Ночью 26 октября 2026 года враг несколько раз атаковал частное промышленное предприятие и гаражный кооператив в Одесской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Масштабные пожары и ликвидация последствий ночной атаки в Одесской области

По данным ОГА, возникли масштабные пожары. Пострадавших нет.

На местах попаданий продолжается ликвидация последствий, работают все соответствующие службы.

Обстрел Одесской области 26 октября
Обстрел Одесской области 26 октября
Обстрел Одесской области 26 октября

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала объекты гражданской, рекреационной и промышленной инфраструктуры Одесской области: есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

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