РФ атаковала промышленное предприятие и гаражный кооператив в Одесской области: возникли масштабные пожары. ФОТО

Ночью 26 октября 2026 года враг несколько раз атаковал частное промышленное предприятие и гаражный кооператив в Одесской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Масштабные пожары и ликвидация последствий ночной атаки в Одесской области

По данным ОГА, возникли масштабные пожары. Пострадавших нет.

На местах попаданий продолжается ликвидация последствий, работают все соответствующие службы.







Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала объекты гражданской, рекреационной и промышленной инфраструктуры Одесской области: есть пострадавшие. ФОТОрепортаж