РФ атаковала промышленное предприятие и гаражный кооператив в Одесской области: возникли масштабные пожары. ФОТО
Ночью 26 октября 2026 года враг несколько раз атаковал частное промышленное предприятие и гаражный кооператив в Одесской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.
Масштабные пожары и ликвидация последствий ночной атаки в Одесской области
По данным ОГА, возникли масштабные пожары. Пострадавших нет.
На местах попаданий продолжается ликвидация последствий, работают все соответствующие службы.
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