РФ атакувала промислове підприємство та гаражний кооператив на Одещині: виникли масштабні пожежі. ФОТО
Уночі 26 жовтня 2026 року ворог декілька разів атакував приватне промислове підприємство та гаражний кооператив на Одещині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Масштабні пожежі та ліквідація наслідків нічної атаки на Одещині
За даними ОВА, виникли масштабні пожежі. Минулося без постраждалих.
На місцях влучань триває ліквідація наслідків, працюють всі відповідні служби.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль