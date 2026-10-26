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Новини Атака безпілотників на Одещину
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РФ атакувала промислове підприємство та гаражний кооператив на Одещині: виникли масштабні пожежі. ФОТО

Уночі 26 жовтня 2026 року ворог декілька разів атакував приватне промислове підприємство та гаражний кооператив на Одещині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Масштабні пожежі та ліквідація наслідків нічної атаки на Одещині

За даними ОВА, виникли масштабні пожежі. Минулося без постраждалих.

На місцях влучань триває ліквідація наслідків, працюють всі відповідні служби.

Обстріл Одещини 26 жовтня
Обстріл Одещини 26 жовтня
Обстріл Одещини 26 жовтня

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала об’єкти цивільної, рекреаційної та промислової інфраструктури Одещини: є постраждалі. ФОТОрепортаж

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обстріл (37651) Одеська область (4315)
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