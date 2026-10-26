Из-за обстрелов со стороны РФ обесточены потребители в шести областях, действуют графики отключений до двух очередей, - "Укрэнерго"

В результате российских атак на энергетическую инфраструктуру по состоянию на утро 26 октября зафиксированы новые отключения электроэнергии в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях. В некоторых регионах в течение суток будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии в объеме до двух очередей.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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По информации компании, в течение прошедших суток российские войска продолжали атаковать гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины.

Аварийно-восстановительные работы уже начались везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Из-за последствий обстрелов в части областей до конца суток будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и почасовые отключения света для населения в объеме до двух очередей.

В то же время потребление электроэнергии по состоянию на 9:30 понедельника было на 5,8% ниже, чем в предыдущий рабочий день – пятницу, 23 октября.

В "Укрэнерго" призвали украинцев ограничить использование мощных электроприборов в вечерние часы – с 16:00 до 22:00.

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