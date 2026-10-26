Через обстріли Росією знеструмлено споживачів у шести областях, діють графіки відключень до двох черг, - Укренерго

Внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру станом на ранок 26 жовтня зафіксовано нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Чернігівській, Харківській та Сумській областях. У частині регіонів протягом доби застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії обсягом до двох черг.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго" у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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За інформацією компанії, протягом минулої доби російські війська продовжували атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України.

Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочали скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.

Через наслідки обстрілів у частині областей до кінця доби діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів та погодинні відключення світла для населення обсягом до двох черг.

Водночас споживання електроенергії станом на 9:30 понеділка було на 5,8% нижчим, ніж у попередній робочий день – п'ятницю, 23 жовтня.

В Укренерго закликали українців обмежити використання потужних електроприладів у вечірні години – з 16:00 до 22:00.

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