5 дней борьбы за жизнь: от ранений умер спасатель Артем Ханат. ФОТО

Война унесла жизнь еще одного спасателя: 25 октября в больнице остановилось сердце сержанта службы гражданской защиты Артема Ханата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Как отмечается, в течение 5 дней медики боролись за его жизнь после ранений, полученных в результате российского удара. К сожалению, несмотря на все усилия врачей, спасти мужчину не удалось.

6 лет своей жизни Артем посвятил Службе, оставаясь преданным выбранной профессии и людям, нуждавшимся в помощи.

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Свой профессиональный путь Артем начал в Гуляйполе. Впоследствии продолжил службу в родной Васильевке. После начала полномасштабного вторжения более года вместе с коллегами спасал людей в Новониколаевке, а позже нес службу в Ореховской пожарно-спасательной части.

В 2022 году за мужество и преданность долгу Артем получил награду президента Украины "За оборону Украины".

"Теперь ему навсегда 38. Без отца и мужа остались жена, годовалая дочь и двое несовершеннолетних сыновей. Для нас Артем навсегда останется частью большой спасательной семьи. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Артема. Разделяем боль от невосполнимой утраты и склоняем головы в скорби", - отмечают в ГСЧС.

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