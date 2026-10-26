5 дней борьбы за жизнь: от ранений умер спасатель Артем Ханат. ФОТО
Война унесла жизнь еще одного спасателя: 25 октября в больнице остановилось сердце сержанта службы гражданской защиты Артема Ханата.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в течение 5 дней медики боролись за его жизнь после ранений, полученных в результате российского удара. К сожалению, несмотря на все усилия врачей, спасти мужчину не удалось.
6 лет своей жизни Артем посвятил Службе, оставаясь преданным выбранной профессии и людям, нуждавшимся в помощи.
Свой профессиональный путь Артем начал в Гуляйполе. Впоследствии продолжил службу в родной Васильевке. После начала полномасштабного вторжения более года вместе с коллегами спасал людей в Новониколаевке, а позже нес службу в Ореховской пожарно-спасательной части.
В 2022 году за мужество и преданность долгу Артем получил награду президента Украины "За оборону Украины".
"Теперь ему навсегда 38. Без отца и мужа остались жена, годовалая дочь и двое несовершеннолетних сыновей. Для нас Артем навсегда останется частью большой спасательной семьи. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Артема. Разделяем боль от невосполнимой утраты и склоняем головы в скорби", - отмечают в ГСЧС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль