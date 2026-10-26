5 днів боротьби за життя: від поранень помер рятувальник Артем Ханат. ФОТО
Війна забрала життя ще одного рятувальника: 25 жовтня в лікарні зупинилося серце сержанта служби цивільного захисту Артема Ханата.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, упродовж 5 днів медики боролися за його життя після поранень через російський удар. На жаль, попри всі зусилля лікарів, врятувати чоловіка не вдалося.
6 років свого життя Артем присвятив Службі, залишаючись відданим обраній професії та людям, які потребували допомоги.
Свій професійний шлях Артем розпочав у Гуляйполі. Згодом продовжив службу в рідній Василівці. Після початку повномасштабного вторгнення понад рік разом із колегами рятував людей у Новомиколаївці, а пізніше ніс службу в Оріхівській пожежно-рятувальній частині.
У 2022 році за мужність і відданість обов’язку Артем отримав відзнаку президента України "За оборону України".
"Тепер йому назавжди 38. Без батька та чоловіка залишилися дружина, однорічна донечка та двоє неповнолітніх синів. Для нас Артем назавжди залишиться частиною великої рятувальної родини. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Артема. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі", - наголошують у ДСНС.
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