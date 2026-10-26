По иску "Нафтогаза" в Финляндии и Австрии арестовали российские активы на сумму $500 млн

В Финляндии и Австрии в рамках судебных разбирательств по иску НАК "Нафтогаз Украины" арестованы российские активы общей стоимостью около $500 млн. Украинская компания пытается взыскать с РФ компенсацию за имущество, утраченное в результате оккупации Крыма в 2014 году.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американскую юридическую компанию Covington & Burling, которая представляет интересы "Нафтогаза", передает Цензор.НЕТ.

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В апреле 2023 года международный арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить "Нафтогазу" более $5 млрд компенсации за захваченные в Крыму активы. Поскольку Москва отказалась выполнять решение, украинская компания начала процедуры принудительного взыскания в других странах.

В Финляндии и Австрии арестовали десятки объектов РФ

В Австрии под угрозой принудительной продажи оказались 23 объекта российской недвижимости общей стоимостью более 120 млн евро.

Среди них — жилые дома и квартиры в венских районах Веринг, Деблинг и Донауштадт, бывшая резиденция советского посла в Пуркерсдорфе и вилла в Зальцбурге.

В марте 2026 года Земельный суд Вены подтвердил разрешение на принудительное взыскание активов, отклонив жалобу России.

В то же время Москва настаивает, что недвижимость используется для государственных нужд и защищена иммунитетом. Суд еще не определил, распространяется ли такой иммунитет на конкретные объекты. Поэтому разрешение на взыскание пока не означает возможности немедленно выставить здания на продажу.

В Финляндии с 2024 года арестовано более 40 объектов российской государственной недвижимости стоимостью свыше 40 млн евро.

Речь идет, в частности, о Российском центре науки и культуры в Хельсинки, квартирах, жилых и административных зданиях.

В июле 2025 года суд Хельсинки отклонил жалобу РФ на арест имущества. Весной 2026 года финский суд разрешил исполнение арбитражного решения, однако Россия обжаловала его.

Помимо недвижимости, финские власти арестовали 3,7 млн евро, которые РФ ранее перечислила на программу приграничного сотрудничества с ЕС. Программу приостановили после начала полномасштабного вторжения России в Украину, но средства остались в Финляндии.

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В Норвегии арестовали российское судно, транспорт и недвижимость

Взыскание российских активов продолжается также в Норвегии.

В начале сентября 2026 года норвежская полиция арестовала на Шпицбергене 72-метровое российское научно-экспедиционное судно "Профессор Молчанов", которое совершало рейсы между Мурманском и российским поселением Баренцбург.

Задержание судна затруднило транспортное сообщение и снабжение российского поселения. 69 пассажиров и членов экипажа отправили обратно в Россию.

По данным The Barents Observer, в рамках судебных разбирательств также были арестованы 62 снегохода, 15 автомобилей, четыре банковских счета и объекты недвижимости на архипелаге.

Кроме того, суд разрешил арест пяти объектов российской недвижимости в Осло.

После задержания судна в Баренцбурге возникли проблемы с продовольственным снабжением. Норвежские власти впоследствии ввели ограничения на арест судов, доставляющих грузы на Шпицберген, опасаясь ответных действий Москвы.

Россия оспаривает аресты своего имущества. Судно "Профессор Молчанов", по сообщению издания, остается в порту Баренцбурга.

"Нафтогаз" продолжает добиваться исполнения арбитражного решения в иностранных юрисдикциях. В то же время арест активов не означает, что компания уже получила соответствующие средства.

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