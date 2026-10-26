За позовом "Нафтогазу" у Фінляндії та Австрії арештували російські активи на $500 млн

У Фінляндії та Австрії в межах судових проваджень за позовом НАК "Нафтогаз України" арештовано російські активи загальною вартістю близько $500 млн. Українська компанія намагається стягнути з РФ компенсацію за майно, втрачене внаслідок окупації Криму у 2014 році.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американську юридичну компанію Covington & Burling, яка представляє інтереси Нафтогазу, передає Цензор.НЕТ.

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У квітні 2023 року міжнародний арбітраж у Гаазі зобов'язав Росію виплатити "Нафтогазу" понад $5 млрд компенсації за захоплені в Криму активи. Оскільки Москва відмовилася виконувати рішення, українська компанія розпочала процедури примусового стягнення в інших країнах.

У Фінляндії та Австрії арештували десятки об'єктів РФ

В Австрії під загрозою примусового продажу опинилися 23 об'єкти російської нерухомості загальною вартістю понад 120 млн євро.

Серед них – житлові будинки та квартири у віденських районах Верінг, Деблінг і Донауштадт, колишня резиденція радянського посла в Пуркерсдорфі та вілла в Зальцбурзі.

У березні 2026 року Земельний суд Відня підтвердив дозвіл на примусове стягнення активів, відхиливши скаргу Росії.

Водночас Москва наполягає, що нерухомість використовується для державних потреб і захищена імунітетом. Суд ще не визначив, чи поширюється такий імунітет на конкретні об'єкти. Тому дозвіл на стягнення поки не означає можливості негайно виставити будівлі на продаж.

У Фінляндії з 2024 року арештували понад 40 об'єктів російської державної нерухомості вартістю більш як 40 млн євро.

Йдеться, зокрема, про Російський центр науки і культури в Гельсінкі, квартири, житлові та адміністративні будівлі.

У липні 2025 року суд Гельсінкі відхилив скаргу РФ на арешт майна. Навесні 2026 року фінський суд дозволив виконання арбітражного рішення, однак Росія оскаржила його.

Крім нерухомості, фінська влада арештувала 3,7 млн євро, які РФ раніше перерахувала на програму прикордонного співробітництва з ЄС. Програму припинили після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але кошти залишилися у Фінляндії.

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У Норвегії арештували російське судно, транспорт і нерухомість

Стягнення російських активів триває також у Норвегії.

На початку вересня 2026 року норвезька поліція арештувала на Шпіцбергені 72-метрове російське науково-експедиційне судно "Професор Молчанов", яке здійснювало рейси між Мурманськом і російським поселенням Баренцбург.

Затримання судна ускладнило транспортне сполучення та постачання російського поселення. 69 пасажирів і членів екіпажу відправили назад до Росії.

За даними The Barents Observer, у межах проваджень також арештували 62 снігоходи, 15 автомобілів, чотири банківські рахунки та об'єкти нерухомості на архіпелазі.

Крім того, суд дозволив арешт п'яти об'єктів російської нерухомості в Осло.

Після затримання судна у Баренцбурзі виникли проблеми з продовольчим постачанням. Норвезька влада згодом запровадила обмеження на арешт суден, які доставляють вантажі на Шпіцберген, побоюючись відповідних дій Москви.

Росія оскаржує арешти свого майна. Судно "Професор Молчанов", за повідомленням видання, залишається в порту Баренцбурга.

Нафтогаз продовжує домагатися виконання арбітражного рішення в іноземних юрисдикціях. Водночас арешт активів не означає, що компанія вже отримала відповідні кошти.

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