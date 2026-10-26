РФ атаковала Краматорскую громаду в Донецкой области: погиб человек, 10 раненых, в том числе ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска атаковали Краматорскую громаду, в результате чего погиб один человек, 10 человек получили ранения, в том числе 13-летняя девочка.
Об этом сообщил глава ОГА Филашкин, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Сегодня утром россияне нанесли четыре удара по Ясногорке. На месте работают все ответственные службы, раненые получают необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.
Точное количество пострадавших и масштабы повреждений в настоящее время устанавливаются.
Эвакуация
Глава ОГА напомнил, что на всей территории Краматорской громады продолжается обязательная эвакуация семей с детьми в принудительном порядке.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль