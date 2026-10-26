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Новости Обстрелы Донетчины
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РФ атаковала Краматорскую громаду в Донецкой области: погиб человек, 10 раненых, в том числе ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска атаковали Краматорскую громаду, в результате чего погиб один человек, 10 человек получили ранения, в том числе 13-летняя девочка.

Об этом сообщил глава ОГА Филашкин, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Сегодня утром россияне нанесли четыре удара по Ясногорке. На месте работают все ответственные службы, раненые получают необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

Точное количество пострадавших и масштабы повреждений в настоящее время устанавливаются.

Эвакуация

Глава ОГА напомнил, что на всей территории Краматорской громады продолжается обязательная эвакуация семей с детьми в принудительном порядке.

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обстрел (36312) Донецкая область (13422) Краматорский район (1600)
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