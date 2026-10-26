Удар РФ по Умани 21 октября: в больнице скончалась 86-летняя пострадавшая

86-летняя женщина, пострадавшая в результате российского удара по Умани 21 октября, скончалась в больнице.

Об этом сообщил глава ОГА Табурец, передает Цензор.НЕТ.

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"Российский обстрел унес жизнь жительницы Умани. К сожалению, медикам не удалось спасти 86-летнюю Тамару Ясинскую.



21 октября женщину госпитализировали в больницу с ожогами. У пострадавшей также были тяжелые сопутствующие заболевания", — говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

Напомним, в ночь на 21 октября войска РФ атаковали ударными дронами территорию Черкасской области. Враг нанес удар по Умани.

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