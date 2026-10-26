Удар РФ по Умані 21 жовтня: у лікарні померла 86-річна постраждала
86-річна постраждала внаслідок російського удару по Умані 21 жовтня померла у лікарні.
Про це повідомив глава ОВА Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Російський обстріл забрав життя жительки Умані. На жаль, медикам не вдалось врятувати 86-річну Тамару Ясинську.
21 жовтня жінку госпіталізували до лікарні з опіками. Постраждала мала також тяжкі супутні захворювання", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
Нагадаємо, у ніч на 21 жовтня війська РФ атакували ударними дронами територію Черкаської області. Ворог поцілив по Умані.
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