Удар РФ по Умані 21 жовтня: у лікарні померла 86-річна постраждала

86-річна постраждала внаслідок російського удару по Умані 21 жовтня померла у лікарні.

Про це повідомив глава ОВА Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Російський обстріл забрав життя жительки Умані. На жаль, медикам не вдалось врятувати 86-річну Тамару Ясинську.



21 жовтня жінку госпіталізували до лікарні з опіками. Постраждала мала також тяжкі супутні захворювання", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

Нагадаємо, у ніч на 21 жовтня війська РФ атакували ударними дронами територію Черкаської області. Ворог поцілив по Умані.

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