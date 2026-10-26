РФ атакувала Краматорську громаду на Донеччині: загинула людина, 10 поранених, зокрема дитина. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували Краматорську громаду, внаслідок чого загинула людина, 10 осіб поранено, зокрема 13-річну дівчину.

Про це повідомив глава ОВА Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Сьогодні зранку росіяни завдали чотирьох ударів по Ясногірці. На місці працюють всі відповідальні служби, поранені отримують необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Точну кількість постраждалих та обсяги пошкоджень наразі встановлюють.

Евакуація

Глава ОВА нагадав, що на всій території Краматорської громади триває обв'язкова евакуація сімей із дітьми у примусовий спосіб.

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