РФ атакувала Краматорську громаду на Донеччині: загинула людина, 10 поранених, зокрема дитина. ФОТОрепортаж
Російські війська атакували Краматорську громаду, внаслідок чого загинула людина, 10 осіб поранено, зокрема 13-річну дівчину.
Про це повідомив глава ОВА Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Сьогодні зранку росіяни завдали чотирьох ударів по Ясногірці. На місці працюють всі відповідальні служби, поранені отримують необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Точну кількість постраждалих та обсяги пошкоджень наразі встановлюють.
Евакуація
Глава ОВА нагадав, що на всій території Краматорської громади триває обв'язкова евакуація сімей із дітьми у примусовий спосіб.
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