Из-за оспы овец в Румынии запретили выпас скота в четырех селах Прикарпатья

В Верховинском районе Ивано-Франковской области ввели запрет на выпас овец и коз в четырех приграничных селах. Причиной стали вспышки оспы мелкого рогатого скота в Румынии, где в течение августа–сентября было зафиксировано 12 случаев распространения заболевания.

Об этом сообщила Верховинская районная государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.

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В 10-километровую зону риска вошли села Голошина и Грамотное Белобережской громады, а также Буркут и Шибене Зеленской громады.

Руководителей громад обязали провести заседания чрезвычайных противоэпизоотических комиссий для организации мер по предотвращению распространения болезни.

В хозяйствах Верховинского района должны уточнить поголовье овец и коз, усилить контроль за перемещением животных, обеспечить запасы дезинфицирующих средств и определить места для сжигания животных в случае возникновения вспышки.

Владельцев скота призвали немедленно сообщать ветеринарным специалистам о подозрительных симптомах или случаях гибели овец и коз.

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Чем опасна оспа овец и коз

В августе–сентябре 2026 года в Румынии зарегистрировали 12 вспышек заболевания в пяти уездах — Брейла, Бузэу, Галац, Горж и Тулча. Последний непосредственно граничит с Украиной.

Оспа овец и коз — чрезвычайно заразная вирусная болезнь, сопровождающаяся лихорадкой, затрудненным дыханием, поражением внутренних органов, особенно легких, и характерными узелковыми высыпаниями на коже и слизистых оболочках.

Особую опасность болезнь представляет для молодняка, среди которого смертность может достигать 100%.

В то же время вирус оспы овец и коз не представляет опасности для людей и не вызывает заболевания.

Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Измаильском районе Одесской области из-за распространения оспы овец и коз в Румынии ввели дополнительные противоэпизоотические ограничения. С 6 октября в 10-километровой полосе вдоль границы запрещен выпас скота.

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