Через віспу овець у Румунії заборонили випас худоби в чотирьох селах Прикарпаття

У Верховинському районі Івано-Франківської області запровадили заборону на випас овець і кіз у чотирьох прикордонних селах. Причиною стали спалахи віспи дрібної рогатої худоби в Румунії, де протягом серпня–вересня зафіксували 12 випадків поширення захворювання.

Про це повідомила Верховинська районна державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

До 10-кілометрової загрозливої зони увійшли села Голошина та Грамотне Білоберізької громади, а також Буркут і Шибене Зеленської громади.

Керівників громад зобов'язали провести засідання надзвичайних протиепізоотичних комісій для організації заходів із запобігання поширенню хвороби.

У господарствах Верховинського району мають уточнити кількість поголів'я овець і кіз, посилити контроль за переміщенням тварин, забезпечити запаси дезінфекційних засобів та визначити місця для спалювання тварин у разі виникнення спалаху.

Власників худоби закликали негайно повідомляти ветеринарних спеціалістів про підозрілі симптоми або випадки загибелі овець і кіз.

Також читайте: Притулок для тварин горів на Київщині: загинули собаки, знищено частину вольєрів. ФОТОрепортаж

Чим небезпечна віспа овець і кіз

У серпні–вересні 2026 року в Румунії зареєстрували 12 спалахів захворювання у п'яти повітах – Бреїла, Бузеу, Галац, Горж і Тулча. Останній безпосередньо межує з Україною.

Віспа овець і кіз – надзвичайно заразна вірусна хвороба, що супроводжується лихоманкою, утрудненим диханням, ураженням внутрішніх органів, особливо легень, та характерними вузликовими висипаннями на шкірі й слизових оболонках.

Особливу небезпеку захворювання становить для молодняку, серед якого смертність може сягати 100%.

Водночас вірус віспи овець і кіз не становить небезпеки для людей і не спричиняє захворювання.

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в Ізмаїльському районі Одещини через поширення віспи овець і кіз у Румунії запровадили додаткові протиепізоотичні обмеження. З 6 жовтня у 10-кілометровій смузі вздовж кордону заборонено випас худоби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували птахофабрику та ферму на Чернігівщині: загинули 20 тисяч птахів і 50 свиней