Россия резко увеличила вербовку африканцев для войны против Украины из-за больших потерь, - Bloomberg

Россия расширяет вербовку наемников в африканских странах, пытаясь компенсировать значительные потери личного состава в войне против Украины. Москва сосредоточилась на государствах со слабыми демократическими институтами, ограниченной свободой прессы и недостаточно независимой судебной системой.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на презентацию, полученную от источников, осведомленных о деятельности украинской разведки, передает Цензор.НЕТ.

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По данным агентства, среди стран, где Россия активизировала вербовку, — Зимбабве, Бурунди и Сьерра-Леоне.

С 1 января по 30 сентября 2026 года российские вербовщики привлекли 699 граждан Бурунди. Для сравнения: за весь 2025 год их было всего 30.

В Зимбабве за девять месяцев завербовали 530 мужчин против 65 за предыдущий год.

Значительный рост числа завербованных также зафиксировали в Демократической Республике Конго, Сьерра-Леоне, Судане и Камеруне.

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Россия ищет новые страны для вербовки

Как отмечает Bloomberg, Москва расширила географию набора после того, как Кения и Южно-Африканская Республика приняли меры для предотвращения выезда своих граждан на войну против Украины.

Согласно полученной агентством презентации, российская программа вербовки направлена на компенсацию больших потерь и нехватки людей для мобилизации.

При этом Кремль публично заявляет, что располагает достаточным личным составом для продолжения боевых действий. В сентябре Владимир Путин отверг предположения о подготовке новой волны мобилизации.

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Африканцев заманивают обещаниями работы и крупных выплат

В ряде африканских государств растет беспокойство из-за деятельности российских вербовщиков.

По информации Bloomberg, потенциальным новобранцам нередко предлагают якобы гражданскую работу в России — в частности, в сфере общественного питания или транспорта. Однако такие предложения могут скрывать дальнейшее вовлечение в боевые действия.

Также российские вербовщики обещают значительные единовременные выплаты за подписание контракта, высокие зарплаты и возможность получения гражданства РФ.

В то же время Россия официально не признает, что систематически привлекает иностранцев к войне против Украины.

Напомним, ранее Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщал, что Кремль изменил подход к вербовке африканцев для участия в войне, переведя набор иностранцев на системную основу.

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