РФ різко збільшила вербування африканців для війни проти України через великі втрати, - Bloomberg

Росія розширює вербування найманців в африканських країнах, намагаючись компенсувати значні втрати особового складу у війні проти України. Москва зосередилася на державах зі слабкими демократичними інститутами, обмеженою свободою преси та недостатньо незалежною судовою системою.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на презентацію, отриману від джерел, обізнаних із діяльністю української розвідки, передає Цензор.НЕТ.

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За даними агентства, серед країн, де Росія активізувала вербування, – Зімбабве, Бурунді та Сьєрра-Леоне.

Із 1 січня до 30 вересня 2026 року російські вербувальники залучили 699 громадян Бурунді. Для порівняння, за весь 2025 рік їх було лише 30.

У Зімбабве за дев'ять місяців завербували 530 чоловіків проти 65 за попередній рік.

Значне зростання кількості завербованих також зафіксували в Демократичній Республіці Конго, Сьєрра-Леоне, Судані та Камеруні.

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Росія шукає нові країни для вербування

Як зазначає Bloomberg, Москва розширила географію набору після того, як Кенія та Південно-Африканська Республіка вжили заходів для запобігання виїзду своїх громадян на війну проти України.

Згідно з отриманою агентством презентацією, російська програма вербування спрямована на компенсацію великих втрат і нестачі людей для мобілізації.

При цьому Кремль публічно стверджує, що має достатньо особового складу для продовження бойових дій. У вересні Володимир Путін відкинув припущення щодо підготовки нової хвилі мобілізації.

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Африканців заманюють обіцянками роботи та великих виплат

У низці африканських держав зростає занепокоєння через діяльність російських вербувальників.

За інформацією Bloomberg, потенційним новобранцям нерідко пропонують нібито цивільну роботу в Росії – зокрема у сфері громадського харчування або транспорту. Однак такі пропозиції можуть приховувати подальше залучення до бойових дій.

Також російські вербувальники обіцяють значні одноразові виплати за підписання контракту, високі зарплати та можливість отримання громадянства РФ.

Водночас Росія офіційно не визнає, що системно залучає іноземців до війни проти України.

Нагадаємо, раніше Центр протидії дезінформації при РНБО повідомляв, що Кремль змінив підхід до вербування африканців для участі у війні, перевівши набір іноземців на системну основу.

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