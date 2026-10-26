Есть планы создать сеть филиалов Национального военного мемориального кладбища в областях, - Ким

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр Виталий Ким заявил на пресс-конференции.

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По его словам, если Минфин разрешит профинансировать все работы, то основное строительство НВМК завершится до конца 2027 года.

"Стоит задача достроить первую-вторую очередь Национального мемориального военного кладбища. Проблемы с этим уже ушли, потому что это национальная история. Здесь не должно быть скандалов или недоразумений", - добавил он.

Кроме того, министр сообщил о планах по созданию филиальной сети НВМК в областях. Соответственно, эти филиалы также будут находиться в государственной собственности и будут иметь статус, предусмотренный соответствующим законом, в котором утверждены единые стандарты захоронений и единые стандарты надгробных сооружений.

В бюджет на следующий год заложены средства на проектирование в пяти областных центрах. На сегодняшний день поступило восемь заявок. Первый заместитель министра Сергей Рекун уточнил, что на сегодняшний день заявки на создание филиалов поступили из Винницы, Днепра, Житомира, Кропивницкого, Николаева, Харькова, Чернигова и Закарпатья. Заявки принимаются до конца года.

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"Из тех, кто подал заявки, будем выбирать. Если они будут соответствовать всем требованиям, то будем увеличивать финансирование. Несмотря на это, план сейчас в бюджете заложен на 5 проектов, так как на следующий год не было никаких планов.

Пока в бюджете заложено только на проектирование. То есть там небольшие средства. Непосредственное строительство начнется после проектирования, и в конце 2027 года мы будем понимать и разрабатывать бюджетный запрос именно для начала выполнения строительных работ", - отметил Ким.