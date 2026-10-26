Є плани створити мережу філій Національного військового меморіального кладовища в областях, - Кім

Міністерство у справах ветеранів провело аудит Національного військового меморіального кладовища та з’ясувало технічні питання щодо планування, проведення робіт і їхнього фінансування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр Віталій Кім сказав на пресконференції.

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За його словами, якщо Мінфін дозволить профінансувати всі роботи, то основне будівництво НВМК завершиться до кінця 2027 року.

"Стоїть задача добудувати першу-другу чергу Національного меморіального військового кладовища. Проблеми звідти ще пішли, тому що це національна історія. Тут не має бути скандалів чи непорозумінь", - додав він.

Окрім того, міністр повідомив про плани розбудувати філіальну мережу НВМК в областях. Відповідно ці філії також будуть у державній власності та матимуть статус, передбачений відповідним законом, де затверджені єдині стандарти поховань, єдині стандарти намогильної споруди.

Закладені кошти в бюджет на наступний рік для проєктування в п'яти обласних центрах. На сьогодні є вісім заявок. Перший заступник міністра Сергій Рекун уточнив, що на сьогодні заявки на створення філій надійшли від Вінниці, Дніпра, Житомира, Кропивницького, Миколаєва, Харкова, Чернігова і Закарпаття. Заявки приймаються до кінця року.

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"Із тих, хто подав - будемо обирати. Якщо відповідатимуть всім вимогам, то будемо збільшувати фінансування. Попри те, план зараз в бюджеті закладений на 5 проєктів, бо було 0 планів на наступний рік.

Поки в бюджеті закладено тільки на проєктування. Тобто там невеликі кошти. Безпосереднє будівництво відбудеться після проєктування, і в кінці 2027 року будемо розуміти і розробляти бюджетний запит саме для початку виконання будівельних робіт", - зазначив Кім.