Застрелил молодого человека во время конфликта в Киеве: мужчине сообщили о подозрении. ФОТО

Правоохранители сообщили о подозрении в умышленном убийстве 41-летнему мужчине, который 24 октября во время конфликта в Святошинском районе Киева застрелил 23-летнего местного жителя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила полиция Киева.

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Детали конфликта

"Полицейские установили, что между мужчиной и молодыми людьми возник конфликт из-за того, что накануне один из них приставал к знакомой фигуранта, которая работает в магазине. Подозреваемый сделал ребятам замечание, в ответ те устроили драку и применили газовый баллончик", - уточнили в полиции.

Тогда киевлянин достал пистолет и произвел несколько прицельных выстрелов в их сторону. В результате стрельбы 23-летний парень получил ранения в грудную клетку и живот, от которых скончался на месте происшествия. Его товарищ получил легкие телесные повреждения.

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Нацполиция

Подозрение в убийстве

Полиция задержала стрелка. Следователи Святошинского управления полиции сообщили мужчине о подозрении в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Оружие задержанного

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Что предшествовало?