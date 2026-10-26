Застрелил молодого человека во время конфликта в Киеве: мужчине сообщили о подозрении. ФОТО
Правоохранители сообщили о подозрении в умышленном убийстве 41-летнему мужчине, который 24 октября во время конфликта в Святошинском районе Киева застрелил 23-летнего местного жителя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила полиция Киева.
Детали конфликта
"Полицейские установили, что между мужчиной и молодыми людьми возник конфликт из-за того, что накануне один из них приставал к знакомой фигуранта, которая работает в магазине. Подозреваемый сделал ребятам замечание, в ответ те устроили драку и применили газовый баллончик", - уточнили в полиции.
Тогда киевлянин достал пистолет и произвел несколько прицельных выстрелов в их сторону. В результате стрельбы 23-летний парень получил ранения в грудную клетку и живот, от которых скончался на месте происшествия. Его товарищ получил легкие телесные повреждения.
Подозрение в убийстве
Полиция задержала стрелка. Следователи Святошинского управления полиции сообщили мужчине о подозрении в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Что предшествовало?
- В субботу, 24 октября, в Святошинском районе Киева во время конфликта мужчина открыл огонь из травматического оружия, в результате чего один человек погиб.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль