Италия подготовила новый пакет военной помощи для Украины и отправит его как можно скорее, - Таяни

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в понедельник, 26 октября, заявил, что новый пакет помощи для Украины готов.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Милане, передает ANSA, сообщает Цензор.НЕТ.

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Новый пакет помощи Украине готов

Его заявление стало ответом вице-премьеру и министру транспорта Маттео Сальвини, который после своего переизбрания лидером правой партии "Лига" в воскресенье заявил, что будет стремиться прекратить экономическую и военную поддержку Украины со стороны Италии.

"Моя позиция хорошо известна: мы на стороне Украины и будем продолжать поддерживать ее столько, сколько потребуется", - сказал Таяни.

Он заявил, что "следующий пакет военной помощи уже готов, и мы отправим его в Киев как можно скорее".

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Предыстория

На внеочередном съезде в Милане Сальвини сохранил за собой пост лидера партии "Лига", победив сенатора и экс-министра туризма Массимо Гаравалью со счётом 465 против 146 голосов. Министр транспорта оказался под волной критики со стороны умеренных однопартийцев, недовольных праворадикальным уклоном партии, а также тех, кто призывает вернуться к ее традиционному фокусу на интересах Северной Италии.

После переизбрания Сальвини заявил, что планирует требовать от правительства прекращения военной и финансовой помощи Украине.

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