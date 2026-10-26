Пилотными областями для работы Государственной службы сопровождения ветеранов станут Харьковская и Николаевская, - Ким

Работа Государственной службы по сопровождению ветеранов будет опробована в Харьковской и Николаевской областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции заявил министр по делам ветеранов Виталий Ким.

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"Мы будем проводить эксперимент в двух областях, предварительно в Харьковской и Николаевской, чтобы проверить проактивный подход к сотрудничеству с ветеранами, параллельно создавая саму внутреннюю инфраструктуру, маршруты и инструменты, необходимые для того, чтобы это работало.

Наша задача - чтобы все ветераны получали необходимые им услуги. К сожалению, сейчас сложилась такая ситуация, что в крупных городах, где возможности больше, внимания к ветеранам также больше. В маленьком селе, особенно прифронтовом, где есть парень с ранением, никто не знает, получает ли он то, что ему положено, потому что до него просто не добираемся. Это неправильно, стандарт должен быть единым. Именно государство должно обеспечить единый стандарт для всех, а если территориальные общины, у которых есть возможности, реализуют дополнительные программы, то это отлично", - отметил он.

Министр объяснил, в чем суть и этапность реформы:

"Во-первых: работа специалистов будет оплачиваться из государственного бюджета, и работодателем будет государство. Соответственно, контроль, выполнение работ, планы - все это будет в сфере ответственности государства. Потому что мы не можем отвечать за местное самоуправление, хотя оно и работает в основном хорошо. Несмотря на это, люди жалуются, что определенная часть услуг не соответствует тому качеству, которое должно обеспечивать государство.

Второе: работа специалиста не будет измеряться количеством предоставленных консультаций. Мы строим человекоцентричную систему, в которой государство будет действовать проактивно. Мы делим ветеранские кейсы на два вида по сложности. Решение сложных вопросов требует больше времени".

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Создается единый реестр ветеранов. Другие министерства смогут вносить изменения в соответствии с практикой работы с ветеранами.

"Исправление ошибок, которое раньше занимало месяц-два, будет занимать значительно меньше времени. Через реестр государство само будет находить ветерана (после согласия на обработку личных данных) и сопровождать его.

Колл-центры для ветеранов финансировались частично за счет грантов. То есть может быть так, что два года "единое окно" работало, потом финансирование прекратилось, а люди привыкли к этому колл-центру. Так быть не может. Министерство по делам ветеранов создаст свой колл-центр - "единое окно".

Первый этап - мы хотим избавить ветерана от необходимости бегать за государством, работать курьером, заносить бумаги и так далее. То есть если ветеран обратился, то мы должны сделать максимум из того, что мы можем сделать вместо ветерана.

Второй этап - это оптимизация подзаконных актов, нормативно-правовых документов внутри других ключевых министерств, чтобы сократить процедуру предоставления услуг - чтобы реестры автоматически получали данные. Я надеюсь, что мы сократим время получения определенных документов и услуг до недели, а, возможно, и еще быстрее. То есть это обычная логика, это обычные процессы, понятные любому, простые вещи, которые нужно просто сделать", - добавил Ким.