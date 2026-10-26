Пілотними областями для роботи Державної служби супроводу ветеранів стануть Харківська та Миколаївська, - Кім

Роботу Державної служби супроводу ветеранів випробують у Харківській та Миколаївській областях.

Як повідомля Цензор.НЕТ, про це на пресконференції сказав міністр у справах ветеранів Віталій Кім.

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"Ми будемо експериментувати на двох областях, попередньо на Харківській і Миколаївській, для того, щоб перевірити проактивний підхід співпраці з ветеранами, паралельно будуючи саму внутрішню інфраструктуру і маршрути та інструменти, щоб це працювало.

Наше завдання, щоб необхідні ветеранам послуги, отримували всі ветерани. На жаль, зараз є така історія, що у великих містах, де спроможність більше, уваги до ветеранів також більше. У маленькому селі, особливо прифронтовому, де є хлопець з пораненням, ніхто не знає, чи він не отримує те, що має, тому що просто до нього не дістаємося. Це неправильно, стандарт має бути єдиний. Саме держава має забезпечити єдиний стандарт для всіх, а якщо територіальні громади, які мають спроможність, роблять додаткові програми, то це супер", - зазначив він.

Міністр пояснив, у чому суть й етапність реформи:

"Перше: робота фахівців буде оплачена з державного бюджету, і роботодавцем буде держава. Відповідно контроль, виконання робіт, плани - все це буде відповідальність держави. Тому що ми не можемо відповідати за місцеве самоврядування, хоча воно й працює переважно гарно. Попри те, люди жаліються, що певна частина послуг не відповідає якості, яку повинна надавати держава.

Друге: робота фахівця не буде вимірюватися кількістю наданих консультацій. Ми будуємо людиноцентричну систему, де держава буде проактивною. Ми ділимо ветеранські кейси на два види за складністю. Вирішення складних питань потребує більше часу".

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Створюється єдиний ветеранський реєстр. Інші міністерства зможуть вносити зміни відповідно до практики роботи з ветеранами.

"Виправлення помилок, що раніше займало місяць-два, займатиме значно менше часу. Через реєстр держава сама буде знаходити ветерана (після згоди на обробку особистих даних) і супроводжувати його.

Колцентри для ветеранів фінансувалися частково за гранти. Тобто може бути так, що два роки вікно працювало, потім закрилося фінансування, а люди звикли до цього колцентру. Так не може бути. Міністерство ветеранів створить свій колцентр - єдине вікно.

Перший етап – ми хочемо звільнити ветерана від необхідності бігати за державою, працювати кур'єром, заносити папірці і так далі. Тобто якщо ветеран звернувся, то ми повинні зробити максимум з того, що ми можемо зробити замість ветерана.

Другий етап – це оптимізація підзаконних актів, нормативно-правих документів всередині інших ключових міністерств, для того, щоб порядок надання послуги скоротити - щоб реєстри брали дані автоматично. Я сподіваюся, що ми скоротимо час для отримання певних документів і послуг до тижня, а, можливо, ще швидше. Тобто це звичайна логіка, це звичайні процеси, зрозумілі будь-кому, прості речі, які треба просто зробити", - додав Кім.