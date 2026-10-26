Враг нанес удары по Харькову: двое погибших и четверо пострадавших, произошел пожар (обновлено)
Вечером в понедельник, 26 октября, российские захватчики нанесли удары по Харькову. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. На одном из объектов после удара возник пожар.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно о последствиях
Оккупанты дважды нанесли удары по Холодногорскому району и трижды по Новобаварскому.
На одном из объектов в Новобаварском районе после удара вспыхнул сильный пожар.
"Вследствие удара по Новобаварскому району, по предварительной информации, есть погибшие и пострадавшие", — написал Терехов.
Обновление
Позже Терехов уточнивл, что вследствие ударов по Новобаварскому району погибли два человека, четверо получили ранения.
Повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили.
По данным главы ОВА Олега Синегубова, среди пострадавших 17-летняя девушка.
Вспыхнули автомобили и повреждены 10 гаражей. На месте работают экстренные службы.
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