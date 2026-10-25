Россияне атаковали беспилотником пригород Харькова: на складе возник пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером 24 октября враг нанёс удар реактивным беспилотником по пригороду Харькова. В результате удара в складском здании возник пожар.
Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
Возник пожар
"В результате попадания в крышу складского здания частного предприятия на территории Безлюдовской громады возник пожар. Несмотря на угрозу повторных обстрелов, к ликвидации последствий вражеской атаки привлечены подразделения ГСЧС и пожарные местной пожарной команды", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Как выглядят последствия
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что вечером в субботу, 24 октября, российские захватчики атаковали Харьков. В результате вражеской атаки зафиксировано попадание в торговый центр. Один человек пострадал.
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