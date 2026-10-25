Россияне атаковали беспилотником пригород Харькова: на складе возник пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 24 октября враг нанёс удар реактивным беспилотником по пригороду Харькова. В результате удара в складском здании возник пожар.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Возник пожар

"В результате попадания в крышу складского здания частного предприятия на территории Безлюдовской громады возник пожар. Несмотря на угрозу повторных обстрелов, к ликвидации последствий вражеской атаки привлечены подразделения ГСЧС и пожарные местной пожарной команды", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Как выглядят последствия

Читайте также: Удар рашистов по рынку в Лозовой в Харьковской области: число жертв возросло до трех, 34 раненых

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что вечером в субботу, 24 октября, российские захватчики атаковали Харьков. В результате вражеской атаки зафиксировано попадание в торговый центр. Один человек пострадал.

Смотрите также: Рашисты нанесли ракетный удар по Лозовой: погиб мужчина, есть раненые. ФОТО