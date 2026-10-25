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Новости Обстрелы Харьковщина
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Россияне атаковали беспилотником пригород Харькова: на складе возник пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 24 октября враг нанёс удар реактивным беспилотником по пригороду Харькова. В результате удара в складском здании возник пожар.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

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Возник пожар 

"В результате попадания в крышу складского здания частного предприятия на территории Безлюдовской громады возник пожар. Несмотря на угрозу повторных обстрелов, к ликвидации последствий вражеской атаки привлечены подразделения ГСЧС и пожарные местной пожарной команды", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Как выглядят последствия 

Удар реактивного дрона по пригороду Харькова

Удар реактивного дрона по пригороду Харькова

Удар реактивного дрона по пригороду Харькова

Удар реактивного дрона по пригороду Харькова

Удар реактивного дрона по пригороду Харькова

Удар реактивного дрона по пригороду Харькова

Удар реактивного дрона по пригороду Харькова

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что вечером в субботу, 24 октября, российские захватчики атаковали Харьков. В результате вражеской атаки зафиксировано попадание в торговый центр. Один человек пострадал.

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пожар (6328) склад (229) Харьковская область (3346)
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