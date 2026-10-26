РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12823 посетителя онлайн
Новости Оборона Строительство фортификаций
1 558 38

Украина будет строить инженерные заграждения для круговой обороны городов: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Строительство фортификационных сооружений в Сумской области

Президент Владимир Зеленский подписал указ №1067/2026, которым ввел в действие решение СНБО от 25 сентября 2026 года о создании полосы инженерных заграждений для круговой обороны городов.

Об этом говорится в тексте указа, опубликованном на сайте президента, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно 

Документ касается создания полосы инженерных заграждений для обеспечения надлежащего уровня обороны городов и механизмов реализации соответствующих мер. Вводится в действие решение СНБО "О мерах по созданию полосы инженерных заграждений для обеспечения надлежащего уровня обороны городов и механизмов их реализации (круговая оборона городов)".

Само решение СНБО имеет гриф "Для служебного пользования", поэтому подробных положений о запланированных мерах в обнародованном указе нет.

Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердил Стратегию инженерного оборудования оборонительных рубежей на период до 2028 года 

Что этому предшествовало?

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Глубокоэшелонированную линию обороны строят в Харьковской области — 2-й корпус НГУ "Хартия". ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (26310) оборона (5481) СНБО (4510) фортификации (171)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Коли воно вже здохне!? Молюся про це щодня.
показать весь комментарий
26.10.2026 19:54 Ответить
+8
то мабуть в глибокому тилу будуть розбудовувати, іншими словами *******
показать весь комментарий
26.10.2026 19:57 Ответить
+8
Це треба дуже високі стіни, щоб ракети не залітали.
показать весь комментарий
26.10.2026 20:03 Ответить

Загрузка...

 
 