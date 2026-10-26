Украина будет строить инженерные заграждения для круговой обороны городов: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Президент Владимир Зеленский подписал указ №1067/2026, которым ввел в действие решение СНБО от 25 сентября 2026 года о создании полосы инженерных заграждений для круговой обороны городов.

Об этом говорится в тексте указа, опубликованном на сайте президента, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Документ касается создания полосы инженерных заграждений для обеспечения надлежащего уровня обороны городов и механизмов реализации соответствующих мер. Вводится в действие решение СНБО "О мерах по созданию полосы инженерных заграждений для обеспечения надлежащего уровня обороны городов и механизмов их реализации (круговая оборона городов)".

Само решение СНБО имеет гриф "Для служебного пользования", поэтому подробных положений о запланированных мерах в обнародованном указе нет.

Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО.

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Что этому предшествовало?

Ранее министр обороны Евгений Хмара на встрече с министром обороны Робертасом Каунасом отметил, что Украина масштабирует решения в сфере фортификаций на основе реального опыта войны и адаптирует их к новым угрозам.

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