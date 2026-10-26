Україна розбудовуватиме інженерні загородження для кругової оборони міст: Зеленський увів у дію рішення РНБО

Президент Володимир Зеленський підписав указ №1067/2026, яким увів у дію рішення РНБО від 25 вересня 2026 року про розбудову смуги інженерних загороджень для кругової оборони міст.

Про це йдеться в тексті указу, опублікованому на сайті президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Документ стосується розбудови смуги інженерних загороджень для забезпечення належного рівня оборони міст і механізмів реалізації відповідних заходів. Вводиться в дію рішення РНБО "Про заходи розбудови смуги інженерних загороджень для забезпечення належного рівня оборони міст та механізмів їх реалізації (кругова оборона міст)".

Саме рішення РНБО має гриф "Для службового користування", тому детальних положень щодо запланованих заходів в оприлюдненому указі немає.

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО.

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Що передувало?

Раніше Міністр оборони Євгеній Хмара на зустрічі з Міністром оборони Робертасом Каунасом зазначив, що Україна масштабує рішення у сфері фортифікацій на основі реального досвіду війни і адаптує їх до нових загроз.

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