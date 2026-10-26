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Новини Оборона Будівництво фортифікацій
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Україна розбудовуватиме інженерні загородження для кругової оборони міст: Зеленський увів у дію рішення РНБО

Будівництво фортифікацій на Сумщині

Президент Володимир Зеленський підписав указ №1067/2026, яким увів у дію рішення РНБО від 25 вересня 2026 року про розбудову смуги інженерних загороджень для кругової оборони міст.

Про це йдеться в тексті указу, опублікованому на сайті президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо 

Документ стосується розбудови смуги інженерних загороджень для забезпечення належного рівня оборони міст і механізмів реалізації відповідних заходів. Вводиться в дію рішення РНБО "Про заходи розбудови смуги інженерних загороджень для забезпечення належного рівня оборони міст та механізмів їх реалізації (кругова оборона міст)".

Саме рішення РНБО має гриф "Для службового користування", тому детальних положень щодо запланованих заходів в оприлюдненому указі немає.

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО.

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Що передувало?

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Автор: 

Зеленський Володимир (27467) оборона (4677) РНБО (1874) фортифікації (200)
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Топ коментарі
+3
Коли воно вже здохне!? Молюся про це щодня.
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26.10.2026 19:54 Відповісти
+2
Саме рішення РНБО має гриф "Для службового користування", тому детальних положень щодо запланованих заходів в оприлюдненому указі немає. Джерело: https://censor.net/ua/n4030473

Подробиці спитати у Міндіча
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26.10.2026 19:56 Відповісти
+1
то мабуть в глибокому тилу будуть розбудовувати, іншими словами *******
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26.10.2026 19:57 Відповісти

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