После войны в Украину может вернуться лишь треть выехавших граждан, — Либанова
За рубежом находятся около 5 млн украинцев, треть из них — дети и подростки. После окончания войны в Украину может вернуться лишь треть тех, кто уехал из-за боевых действий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила директор Института демографии и исследования качества жизни Элла Либанова в ходе Киевского международного экономического форума, передает Укринформ.
За рубежом уже около 5 млн украинцев
По данным Евростата, по состоянию на 30 июня в странах Евросоюза под временной защитой находились 4,4 млн украинцев. Еще около 600 тысяч граждан проживают в других странах, в частности в Канаде, Великобритании и Молдове.
"То есть это примерно 5 млн", — отметила Либанова.
По ее словам, треть украинцев, находящихся за рубежом, — это дети и подростки в возрасте до 18 лет. Людей старше 65 лет среди них всего 6%.
В 2022 году можно было ожидать, что после войны вернутся около 50% украинцев, выехавших за границу. Теперь, по оценке Либановой, можно рассчитывать примерно на треть.
Почему украинцам становится все сложнее возвращаться
На количество людей, готовых вернуться, влияет продолжительность войны. Украинцы постепенно обустраивают жизнь за границей: находят работу, отдают детей в учебные заведения и изучают язык.
Либанова привела пример украинских женщин в возрасте от 20 до 64 лет. По ее словам, за рубежом работают 70% женщин этой возрастной группы.
"С каждым месяцем, пока длится война, все меньше и меньше людей будет возвращаться. Потому что они все больше адаптируются там, а здесь все больше разрушений", — пояснила ученый.
Она также предупредила о возможной второй волне миграции после окончания войны и отмены ограничений на выезд мужчин. По словам Либановой, часть мужчин может не найти в Украине работу с такой же оплатой, какую они получали на фронте. В то же время за границей их могут ждать жена, которая уже устроилась на работу, и дети, которые учатся и видят там перспективы на будущее.
- По оценкам Института демографии и исследования качества жизни, население Украины сократилось до 28,5 миллиона человек.
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