После войны в Украину может вернуться лишь треть выехавших граждан, — Либанова

За рубежом находятся около 5 млн украинцев, треть из них — дети и подростки. После окончания войны в Украину может вернуться лишь треть тех, кто уехал из-за боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила директор Института демографии и исследования качества жизни Элла Либанова в ходе Киевского международного экономического форума, передает Укринформ.

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За рубежом уже около 5 млн украинцев

По данным Евростата, по состоянию на 30 июня в странах Евросоюза под временной защитой находились 4,4 млн украинцев. Еще около 600 тысяч граждан проживают в других странах, в частности в Канаде, Великобритании и Молдове.

"То есть это примерно 5 млн", — отметила Либанова.

По ее словам, треть украинцев, находящихся за рубежом, — это дети и подростки в возрасте до 18 лет. Людей старше 65 лет среди них всего 6%.

В 2022 году можно было ожидать, что после войны вернутся около 50% украинцев, выехавших за границу. Теперь, по оценке Либановой, можно рассчитывать примерно на треть.

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Почему украинцам становится все сложнее возвращаться

На количество людей, готовых вернуться, влияет продолжительность войны. Украинцы постепенно обустраивают жизнь за границей: находят работу, отдают детей в учебные заведения и изучают язык.

Либанова привела пример украинских женщин в возрасте от 20 до 64 лет. По ее словам, за рубежом работают 70% женщин этой возрастной группы.

"С каждым месяцем, пока длится война, все меньше и меньше людей будет возвращаться. Потому что они все больше адаптируются там, а здесь все больше разрушений", — пояснила ученый.

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Она также предупредила о возможной второй волне миграции после окончания войны и отмены ограничений на выезд мужчин. По словам Либановой, часть мужчин может не найти в Украине работу с такой же оплатой, какую они получали на фронте. В то же время за границей их могут ждать жена, которая уже устроилась на работу, и дети, которые учатся и видят там перспективы на будущее.