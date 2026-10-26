Після війни в Україну може повернутися лише третина громадян, які виїхали, - Лібанова

За кордоном перебувають близько 5 млн українців, третина з них — діти та підлітки. Після завершення війни в Україну може повернутися лише третина тих, хто виїхав через бойові дії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила директорка Інституту демографії та дослідження якості життя Елла Лібанова під час Київського міжнародного економічного форуму, передає Укрінформ.

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За кордоном уже близько 5 млн українців

За даними Євростату, станом на 30 червня в країнах Євросоюзу під тимчасовим захистом перебували 4,4 млн українців. Ще близько 600 тисяч громадян живуть в інших країнах, зокрема в Канаді, Великій Британії та Молдові.

"Тобто це приблизно 5 млн", — зазначила Лібанова.

За її словами, третина українців, які перебувають за кордоном, — це діти та підлітки віком до 18 років. Людей віком понад 65 років серед них лише 6%.

У 2022 році можна було очікувати, що після війни повернуться близько 50% українців, які виїхали за кордон. Тепер, за оцінкою Лібанової, можна розраховувати приблизно на третину.

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Чому українцям дедалі складніше повертатися

На кількість людей, які готові повернутися, впливає тривалість війни. Українці поступово облаштовують життя за кордоном: знаходять роботу, віддають дітей до навчальних закладів і вивчають мову.

Лібанова навела приклад українських жінок віком від 20 до 64 років. За її словами, за кордоном працюють 70% жінок цієї вікової групи.

"Кожний місяць, що триває війна, — все менше і менше людей буде повертатися. Тому що все більше адаптуються там, і все більше руйнувань тут", — пояснила науковиця.

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Вона також попередила про можливу другу хвилю міграції після завершення війни та скасування обмежень на виїзд чоловіків. За словами Лібанової, частина чоловіків може не знайти в Україні роботу з такою самою оплатою, яку вони отримували на фронті. Водночас за кордоном на них можуть чекати дружина, яка вже працевлаштувалася, та діти, які навчаються й бачать там перспективи для майбутнього.