Генеральный директор компании Firepoint Терех заявила, что крылатая ракета "Фламинго" — это скорее "политическое заявление". Гончаренко раскритиковал. ВИДЕО

Генеральный директор Firepoint Ирина Терех заявила, что компания не планирует в дальнейшем выпускать крылатые ракеты "Фламинго", назвав их "политическим заявлением".

Об этом она рассказала в подкасте на YouTube-канале "УТ-2", который вышел 20 июля; фрагмент видео распространил в соцсетях народный депутат Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что тогда сказала Терех?

"Не будет, по крайней мере на сегодняшний день мы не планируем больше крылатых ракет. Я могу рассказать, почему. Мы выжимали максимум из тех обстоятельств, в которых работали. Балистику мы начали разрабатывать до крылатой ракеты, но это определенный итерационный путь, сложный и небыстрый. И мы решили: "Давайте, пока мы этим занимаемся, сделаем что-то попроще, что нам уже понятнее и в чем у нас больше опыта". Так появилась "Фламинго". Я думаю, что она была гораздо важнее как политическое заявление, чем как какая-то "супер-пупер вундервафля". На нее никогда не делались ставки как на "супер-пупер вундервафлю". На нее делались ставки, чтобы показать нашему врагу, что мы можем достать его там, где он нас не ждет. И, собственно, с этой функцией она прекрасно справляется", — заявила генеральный директор Firepoint.

Смотрите также: Украинская баллистическая ракета FP-7 впервые прошла боевое применение, — Зеленский. ВИДЕО

Реакция Гончаренко

Комментируя слова Терех, нардеп Гончаренко возмутился тем, что государственные заказы получают компании без опыта в ракетостроении, тогда как потенциал профильных предприятий вроде КБ "Луч" или "Южмаш" не используется.

"А давайте подумаем. Ну чисто теоретически, вот если бы Россия проводила операцию против Украины, как именно они бы поступили? 1. Возможно, нашли бы людей, которые ни дня не занимались ракетостроением, и создали бы ракетостроительную компанию. 2. Возможно, нашли бы друзей, которые в Офисе президента отлично пролоббировали бы эту компанию и попали бы на пленки НАБУ. 3. Возможно, затем все госзаказы отдали бы этой компании. Ни КБ "Луч", ни "Южмаш", ни другим заводам, имеющим многолетний успешный опыт. 4. Возможно, все вокруг слушали бы, что на самом деле ракеты этой компании — это политическое заявление. А где реальные ракеты — ну, до сих пор не очень ясно. Думайте", — написал парламентарий.

Читайте также: Украинская баллистическая ракета FP-9, способная достигать Москвы, будет готова этой осенью, — Зеленский