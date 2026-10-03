Украинская баллистическая ракета FP-9, способная достигать Москвы, будет готова этой осенью, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский ожидает, что украинская баллистическая ракета FP-9, дальность которой позволит достигать Москвы, будет готова осенью этого года.

Об этом он заявил в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

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Разработка FP-9

Агентство напомнило, что на этой неделе Украина впервые применила баллистическую ракету отечественного производства FP-7 с дальностью около 250 км. Украина работает над новой баллистической ракетой FP-9 с большей дальностью.

По словам Зеленского, он лично позвонил производителю Fire Point, чтобы призвать руководство оборонной компании как можно скорее завершить создание FP-9.

"Я сказал им: где моя FP-9? Нам нужна FP-9. И я уверен, что FP-9 будет готова уже этой осенью", — заявил глава государства.

В компании Fire Point ранее заявляли о том, что ракета FP-9 способна достигать столицы РФ.

Зеленский также сообщил, что после переговоров с европейскими партнерами на этой неделе Украине удалось найти финансирование для закупки необходимых дронов к началу 2027 года.

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Что предшествовало

Напомним, что 1 октября президент Владимир Зеленский заявил о первом боевом применении украинской тактической баллистической ракеты FP-7.

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