Українська балістична ракета FP-9, здатна досягати Москву, буде готова цієї осені, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський очікує, що українська балістична ракета FP-9, дальність якої дозволятиме досягати Москви, буде готова восени цього року.

Про це він сказав в інтерв'ю Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Розробка FP-9

Агентство нагадало, що цього тижня Україна вперше застосувала балістичну ракету вітчизняного виробництва FP-7 із дальністю близько 250 км. Україна працює над новою далекобійнішою балістичною ракетою FP-9.

За словами Зеленського, він особисто зателефонував виробнику Fire Point, щоб закликати керівництво оборонної компанії якнайшвидше завершити створення FP-9.

"Я сказав їм: де моя FP-9? Нам потрібна FP-9. І я впевнений, що FP-9 буде готова вже цієї осені", - заявив глава держави.

У компанії Fire Point раніше заявляли про можливість ракети FP-9 досягати столиці РФ.

Зеленський також повідомив, що після переговорів із європейськими партнерами цього тижня Україні вдалося знайти фінансування для закупівлі необхідних дронів на початок 2027 року.

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Що передувало

Нагадаємо, що 1 жовтня президент Володимир Зеленський заявив про перше бойове застосування української тактичної балістичної ракети FP-7.

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