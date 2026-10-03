УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16526 відвідувачів онлайн
Новини Виробництво балістичних ракет в Україні
1 708 54

Українська балістична ракета FP-9, здатна досягати Москву, буде готова цієї осені, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський очікує, що українська балістична ракета FP-9, дальність якої дозволятиме досягати Москви, буде готова восени цього року.

Про це він сказав в інтерв'ю Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Розробка FP-9

  • Агентство нагадало, що цього тижня Україна вперше застосувала балістичну ракету вітчизняного виробництва FP-7 із дальністю близько 250 км. Україна працює над новою далекобійнішою балістичною ракетою FP-9.

За словами Зеленського, він особисто зателефонував виробнику Fire Point, щоб закликати керівництво оборонної компанії якнайшвидше завершити створення FP-9.

"Я сказав їм: де моя FP-9? Нам потрібна FP-9. І я впевнений, що FP-9 буде готова вже цієї осені", - заявив глава держави.

  • У компанії Fire Point раніше заявляли про можливість ракети FP-9 досягати столиці РФ.

Зеленський також повідомив, що після переговорів із європейськими партнерами цього тижня Україні вдалося знайти фінансування для закупівлі необхідних дронів на початок 2027 року.

Читайте також: Сподіваємось почати випробувати першу антибалістику України вже наприкінці 2026 року, - Зеленський

Що передувало

Нагадаємо, що 1 жовтня президент Володимир Зеленський заявив про перше бойове застосування української тактичної балістичної ракети FP-7.

Читайте також: Балістична ракета FP-7 під час першого бойового запуску цілилася по об’єкту на ТОТ України, - WSJ

Автор: 

Зеленський Володимир (27185) виробництво (794) балістичні ракети (759) Fire Point (45)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Марить
показати весь коментар
03.10.2026 20:37 Відповісти
+6
В одному екземплярі? Обіцянка цяцянка.
показати весь коментар
03.10.2026 20:38 Відповісти
+6
Буданов зовсім не слідкує за якістю порошку!
показати весь коментар
03.10.2026 20:44 Відповісти

Завантаження...

 
 