СЕО компанії Firepoint Терех заявила, що крилата ракета "Фламінго" — це більше "політичний стейтмент". Гончаренко розкритикував. ВIДЕО

СЕО Firepoint Ірина Терех заявляла, що компанія не планує надалі випускати крилаті ракети "Фламінго", назвавши їх "політичним стейтментом".

Про це вона сказала в подкасті на YouTube-каналі "УТ-2", який вийшов 20 липня, фрагмент відео поширив у соцмережі нардеп Олексій Гончаренко, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що тоді сказала Терех?

"Не буде, принаймні на сьогоднішній день ми не плануємо більше крилатих ракет. Я можу розповісти чому. Ми вижимали найкраще з тих обставин, у яких ми працювали. Балістику ми почали розробляти до крилатої ракети, але це певний ітераційний шлях, складний і нешвидкий. І ми вирішили: "Давайте, поки ми робимо це, ми зробимо щось простіше, що нам уже зрозуміліше і на що у нас є більше досвіду". Так з'явилася "Фламінго". Я думаю, що вона набагато важливіша була як політичний стейтмент, ніж як якась "супер-пупер вундервафля". Ставки "супер-пупер вундервафлі" на неї ніколи не робилися. На неї робилися ставки показати нашому ворогу, що ми його можемо дістати там, де він на нас не чекає. І, власне, із цією функцією вона чудово справляється", - заявила СЕО Firepoint.

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Реакція Гончаренка

Коментуючи сказане Терех, нардеп Гончаренко обурився тим, що державні замовлення отримують компанії без досвіду в ракетобудуванні, тоді як потенціал профільних підприємств на кшталт КБ "Луч" чи "Південмаш" не використовується.

"А давайте подумаємо. Ну чисто теоретично, от якби Росія робила операцію проти України, як саме вони би зробили? 1. Можливо, знайшли людей, які жодного дня не займались ракетобудуванням і створили ракетобудівну компанію. 2. Можливо, знайшли друзів, які в Офісі президента класно пролобіювали цю компанію і попали на плівки НАБУ. 3. Можливо, потім всі держзамовлення віддали б цій компанії. Ні КБ "Луч", ні "Південмаш", ні іншим заводам, які мають багаторічний успішний досвід. 4. Можливо, всі навколо би слухали, що насправді ракети цієї компанії – це політичний стейтмент. А де реальні ракети – ну досі не дуже ясно. Думайте", - написав парламентар.

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