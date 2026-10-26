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Новости Конфликт с Польшей из-за чествования ОУН-УПА
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Люблинское воеводство разрывает партнерство со Львовщиной из-за решения о годе УПА

В Польше расторгли соглашение о сотрудничестве со Львовской областью, заключенное в 2004 году

Сеймик Люблинского воеводства Польши единогласно проголосовал за расторжение партнерства со Львовской областью. Причиной стало решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА).

Об этом пишет RMF24, на которое ссылается Цензор.НЕТ.

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Польские депутаты единогласно расторгли партнерство со Львовской областью

За прекращение соглашения об экономическом, торговом, научно-техническом и культурном сотрудничестве проголосовали все 30 депутатов сеймика, присутствовавших на заседании. Партнерское соглашение между Люблинским воеводством и Львовской областью действует с 2004 года.

Маршалок Люблинского воеводства Ярослав Ставярский, представляющий партию "Право и справедливость", заявил, что не поддерживает сотрудничество с теми, кто, по его мнению, "прославляет преступников".

"Нет примирения без правды. Эта правда должна быть", — сказал Ставярский.

Заместитель председателя сеймика Лех Справка также выступил за прекращение партнерства. Он подчеркнул, что польская сторона считает этот вопрос важным.

Депутат Кшиштоф Гавлашкевич заявил, что Львовская область имела время отказаться от решения о годе УПА, но не сделала этого.

Читайте: Дещица о решении Львовского облсовета о годе УПА: "А не стоит ли уделить больше внимания современным украинским героям?"

В Польше назвали решение Львовского облсовета неприемлемым

Депутат Марек Кос из партии "Третий путь" заявил, что решение провозгласить 2027 год годом УПА вызывает возмущение в Польше. Он напомнил о помощи украинцам, выехавшим из-за войны, и раскритиковал чествование людей, которых считает ответственными за убийства поляков.

Ранее, 26 октября, городской совет польского Перемышля единогласно принял решение приостановить партнерское сотрудничество со Львовом, которое продолжалось с 1995 года. Причиной также стало решение Львовского областного совета провозгласить 2027-й год годом УПА, Романа Шухевича и Олега Ольжича.

В то же время решение сеймика Люблинского воеводства предусматривает именно расторжение партнерства с Львовской областью, тогда как Перемышль решил временно приостановить сотрудничество со Львовом.

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Польша (9987) скандал (4471) сотрудничество (819) УПА (681) Львовская область (3460)
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Топ комментарии
+7
Толку того партнерства. Експортну продукцію України як не пропускали, так і не пропускатимуть, зерно розсипали і розсипатимуть; українців булінгували і булінгуватимуть.

Взяли же моду пшеки шантажувати Україну...
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26.10.2026 21:40 Ответить
+7
Партнерська угода між Люблінським воєводством і Львівською областю діє з 2004 року. А скільки разів Львівська область з 2004 року проголошувала рік УПА?
2012 рік - оголошено Роком УПА на сесії 20 грудня 2011 року (до 70-річчя створення армії);
2022 рік - оголошено Роком УПА на сесії 7 жовтня 2021 року (до 80-річчя створення армії);
Тоді в Люблінського воєводства дупа не свербіла?
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26.10.2026 21:45 Ответить
+5
Ну тоді Люблінське воєводство, може тепер уже дружити і з московітами, убивцями Поляків у 20-21 столітті!!!
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26.10.2026 21:34 Ответить

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