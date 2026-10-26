Люблинское воеводство разрывает партнерство со Львовщиной из-за решения о годе УПА

Сеймик Люблинского воеводства Польши единогласно проголосовал за расторжение партнерства со Львовской областью. Причиной стало решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА).

Об этом пишет RMF24, на которое ссылается Цензор.НЕТ.

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Польские депутаты единогласно расторгли партнерство со Львовской областью

За прекращение соглашения об экономическом, торговом, научно-техническом и культурном сотрудничестве проголосовали все 30 депутатов сеймика, присутствовавших на заседании. Партнерское соглашение между Люблинским воеводством и Львовской областью действует с 2004 года.

Маршалок Люблинского воеводства Ярослав Ставярский, представляющий партию "Право и справедливость", заявил, что не поддерживает сотрудничество с теми, кто, по его мнению, "прославляет преступников".

"Нет примирения без правды. Эта правда должна быть", — сказал Ставярский.

Заместитель председателя сеймика Лех Справка также выступил за прекращение партнерства. Он подчеркнул, что польская сторона считает этот вопрос важным.

Депутат Кшиштоф Гавлашкевич заявил, что Львовская область имела время отказаться от решения о годе УПА, но не сделала этого.

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В Польше назвали решение Львовского облсовета неприемлемым

Депутат Марек Кос из партии "Третий путь" заявил, что решение провозгласить 2027 год годом УПА вызывает возмущение в Польше. Он напомнил о помощи украинцам, выехавшим из-за войны, и раскритиковал чествование людей, которых считает ответственными за убийства поляков.

Ранее, 26 октября, городской совет польского Перемышля единогласно принял решение приостановить партнерское сотрудничество со Львовом, которое продолжалось с 1995 года. Причиной также стало решение Львовского областного совета провозгласить 2027-й год годом УПА, Романа Шухевича и Олега Ольжича.

В то же время решение сеймика Люблинского воеводства предусматривает именно расторжение партнерства с Львовской областью, тогда как Перемышль решил временно приостановить сотрудничество со Львовом.