Дещица о решении Львовского облсовета о Годе УПА: "А не стоит ли уделить больше внимания современным украинским героям?"

Дипломат и бывший посол Украины в Польше Андрей Дещица прокомментировал решение Львовского облсовета о провозглашении 2027 года годом Романа Шухевича, УПА и Олега Ольжича. Он призвал к объективному изучению собственной истории и осуждению возможных преступлений, совершенных в прошлом против гражданского населения.

Об этом он заявил в эфире журналистки Ирины Ромалийской на канале "Бутусов.Плюс", передает Цензор.НЕТ.

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Необходимость честного изучения истории

"Была ли вся УПА святой? Не было ли там каких-то подразделений, которые, возможно, и совершили убийства гражданского населения? Ведь об этом говорят и наши историки, и не только польские историки. Я думаю, что это также задача, в том числе и в рамках выполнения этого решения Львовского областного совета, - изучить историю УПА. Это важный вопрос, о котором мы практически не говорим. Мы принимаем это на веру, что нам нужно почтить память УПА, Шухевича, Ольжича. А давайте мы сами изучим нашу историю. Если были такие подразделения, которые совершили преступления против гражданского населения, то это нужно осудить, и нужно дистанцироваться от этого, ведь у нас есть примеры современной российской агрессии, и мы осуждаем убийство гражданского населения. Но мы также не можем терпеть того, что если в прошлом наши подразделения убивали гражданское население, они могут считаться героями. Нет, так быть не может. И это будет справедливый, открытый и честный подход, в том числе и к чествованию памяти тех борцов УПА, которые действительно воевали за украинскую государственность", - сказал Дещица.

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О фокусе "Герои современности"

Дипломат считает, что сейчас Украине нужно сбалансировать историческую память, отдавая первоочередное почтение и благодарность героям, погибшим в борьбе против российской агрессии.

"А не стоит ли нам уделить больше внимания современным героям, погибшим в нынешней войне, и сбалансировать этот уровень памяти и уважения с теми, кто боролся за независимость Украины? Да, мы знаем, что Шухевич сражался, Бандера сражался, УПА сражалась, но давайте также уделим немного времени, внимания и уважения тем борцам, которые погибли сейчас. И в каждом селе, наверное, есть могилы и портреты тех людей, которые сейчас отдали свою жизнь. И я думаю, что им нужно, прежде всего, быть благодарными за то, что мы можем, в частности, от имени областного совета, принимать такие решения и проводить заседания, вести политический диалог и диалог с обществом", - заявил экс-посол.

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Что этому предшествовало?

Напомним, 20 октября Львовский областной совет проголосовал за провозглашение 2027 года годом Романа Шухевича, УПА и Олега Ольжича.

Решение вызвало критику со стороны польских властей. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский инициировал внесение депутата Львовского облсовета Святослава Шереметы в список нежелательных лиц, а мэры Кракова и Перемышля заявили о возможном приостановлении партнерских отношений со Львовом.

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