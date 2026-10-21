Польша запретила депутату Львовского облсовета Шеремете въезд в Шенген из-за инициативы о "годе УПА"
Польша официально внесла депутата Львовского областного совета Святослава Шеремету в реестр нежелательных лиц, и теперь он не сможет въезжать в страны Шенгенской зоны в течение пяти лет. Он инициировал провозглашение 2027 года на Львовщине "годом УПА".
Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский, сообщает Цензор.НЕТ.
Заявление Польши
Въезд в Шенгенскую зону депутату Львовского облсовета запретили до 20 октября 2031 года.
"По просьбе Радослава Сикорского С. Шеремета был внесен в реестр нежелательных лиц с запретом на въезд и пребывание в государствах Шенгенской зоны сроком на пять лет — до 20 октября 2031 года", — написал чиновник.
Почему Польша прибегла к запрету
- Ранее Сикорский заявлял, что Шеремету внесут в список нежелательных лиц в Польше. Причиной, по его словам, стало то, что депутат является инициатором идеи объявить 2027 год годом Романа Шухевича, Олега Ольжича и УПА.
Реакция Шереметы и МИД Украины
Сам Шеремета считает странной реакцию польских чиновников и политиков на решение Львовского облсовета, принятое по его инициативе. По его мнению, ограничение въезда в Польшу негативно повлияет на межгосударственные отношения в сфере увековечения памяти.
"Подобные решения о провозглашении годов УПА и Романа Шухевича принимались уже неоднократно. Не только Львовским, но и другими областными советами. В этом нет ничего нового", — сказал Шеремета.
Он также заверил, что решение Львовского облсовета не было направлено против кого-либо и тем более против поляков или Польши.
Кто такой Шеремета?
Святослав Шеремета — депутат Львовского облсовета и директор мемориально-поискового центра "Доля", занимающегося эксгумациями, в том числе и жертв Волынской трагедии.
Что этому предшествовало?
- Напомним, 20 октября Львовский областной совет проголосовал за провозглашение 2027 года годом Романа Шухевича, УПА и Олега Ольжича.
- Это решение вызвало критику со стороны польских властей. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский инициировал внесение депутата Львовского облсовета Святослава Шереметы в список нежелательных лиц, а мэры Кракова и Перемышля заявили о возможном приостановлении партнерских отношений со Львовом.
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