Польща заборонила депутату Львівської облради Шереметі в’їзд у Шенген через ініціативу про "рік УПА"

Фото: Святослав Шеремета

Польща офіційно внесла депутата Львівської обласної ради Святослава Шеремету до реєстру небажаних осіб, і тепер він не зможе в'їжджати до країн Шенгенської зони протягом п'яти років. Він ініціював проголошення 2027 року на Львівщині "роком УПА".

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Заява Польщі

В'їзд до Шенгенської зони депутату Львівської облради заборонили до 20 жовтня 2031 року.

"На прохання Радослава Сікорського С. Шеремета було внесено до реєстру небажаних осіб із забороною на в'їзд та перебування в державах Шенгенської зони строком на п'ять років — до 20 жовтня 2031 року", — написав посадовець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оточення Зеленського пообіцяло Польщі, що рішення про рік УПА не набуде чинності, - заступник міністра закордонних справ Польщі Босацький

Чому Польща вдалася до заборони

Раніше Сікорський заявляв, що Шеремету внесуть до списку небажаних людей у Польщі. Причиною, за його словами, стало те, що депутат є ініціатором ідеї оголосити 2027 рік роком Романа Шухевича, Олега Ольжича та УПА.

Реакція Шеремети та МЗС України

Сам Шеремета вважає дивною реакцію польських урядовців і політиків на рішення Львівської облради, ухвалене з його ініціативи. На його думку, обмеження в'їзду до Польщі негативно вплине на міждержавні відносини у сфері увічнення пам'яті.

"Такі рішення щодо проголошення років УПА та Романа Шухевича приймалися вже неодноразово. Не тільки Львівською, а й іншими обласними радами. Це не є щось нове", — сказав Шеремета.

Він також запевнив, що рішення Львівської облради не було спрямоване проти когось і тим більше проти поляків чи Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення Львівської облради щодо УПА шкодить відносинам із Польщею, - МЗС

Хто такий Шеремета?

Святослав Шеремета — депутат Львівської облради та директор меморіально-пошукового центру "Доля", що займається ексгумаціями, зокрема і жертв Волинської трагедії.

Що передувало?

Нагадаємо, 20 жовтня Львівська обласна рада проголосувала за проголошення 2027 року роком Романа Шухевича, УПА та Олега Ольжича.

Рішення викликало критику польської влади. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський ініціював внесення депутата Львівської облради Святослава Шеремети до списку небажаних осіб, а мери Кракова та Перемишля заявили про можливе призупинення партнерських відносин зі Львовом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення Львівської облради щодо УПА та Шухевича може зашкодити вступу України до ЄС, - Туск