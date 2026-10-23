Дещиця про рішення Львівської облради щодо року УПА: "А чи не варто більше уваги приділити сучасним українським героям?"

Дипломат та експосол України в Польщі Андрій Дещиця прокоментував рішення Львівської облради щодо проголошення 2027 року роком Романа Шухевича, УПА та Олега Ольжича. Він закликав до чесного вивчення власних історичних сторінок та засудження можливих злочинів у минулому проти цивільних.

Про це він заявив в ефірі журналістки Ірини Ромалійської на каналі "Бутусов.Плюс", передає Цензор.НЕТ.

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Необхідність чесного вивчення історії

"Чи все УПА було святе? Чи не було там якихось підрозділів, які, можливо, і вчинили вбивство цивільного населення? Бо про це говорять і наші історики, і не тільки польські історики. Я думаю, що це також завдання, тому числі і в межах виконання цього рішення Львівської обласної ради, вивчити історію УПА. Це важливе питання, про яке ми практично не говоримо. Ми приймаємо це за чисту монету, що нам потрібно вшанувати пам'ять УПА, Шухевича, Ольжича. А давайте ми самі вивчимо нашу історію. Якщо були такі підрозділи, які вчинили злочини проти цивільного населення, то треба це засудити, і треба відсторонитися від цього, бо ми маємо приклади сучасної російської агресії і ми засуджуємо вбивство цивільного населення. Але ми не можемо також толерувати того, що якщо в минулому наші підрозділи вбивали цивільне населення, вони можуть бути героями. Ні, цього так бути не може. І це буде справедливий і відвертий, чесний підхід, в тому числі і до вшанування пам'яті тих борців УПА, які воювали справді за українську державність", - сказав Дещиця.

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Про фокус на Героях сьогодення

Дипломат вважає, що зараз Україні потрібно збалансувати історичну пам'ять, віддаючи першочергову шану та вдячність Героям, які загинули у боротьбі проти російської агресії.

"А чи не варто нам більше уваги приділити сучасним героям, які загинули в сучасній війні, і збалансувати цей рівень пам'яті і шани тим, які боролися за незалежність України? Так, ми знаємо, що Шухевич боролися, Бандера боролися, УПА боролася, але давайте також і присвятимо трохи часу уваги і поваги до тих борців, які зараз загинули. І в кожному селі, напевно, є могили і портрети тих осіб, які зараз поклали своє життя. І я думаю, що їм треба, перш за все, бути вдячним за те, що ми можемо, зокрема, від війська обласна рада, приймати такі рішення і засідати, і вести політичний діалог, і вести діалог зі суспільством", - заявив експосол.

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Що передувало?

Нагадаємо, 20 жовтня Львівська обласна рада проголосувала за проголошення 2027 року роком Романа Шухевича, УПА та Олега Ольжича.

Рішення викликало критику польської влади. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський ініціював внесення депутата Львівської облради Святослава Шеремети до списку небажаних осіб, а мери Кракова та Перемишля заявили про можливе призупинення партнерських відносин зі Львовом.

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