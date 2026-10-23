Туск щодо рішення Львівської облради про рік УПА: Я отримав сигнал від Зеленського, що він це не підтримуватиме
Президент України Володимир Зеленський не підтримуватиме подальшої процедури щодо рішення Львівської облради у справі оголошення 2027 року Роком УПА і Романа Шухевича.
Про це під час пресконференції у межах візиту до Індії повідомив журналістам глава польського уряду Дональд Туск, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Сигнал від Зеленського
Я отримав сигнал від Президента Зеленського, що, якщо від нього залежатиме подальша процедура, то він жодним чином цього не підтримуватиме. Він був дуже невдоволений тим, що сталося", - сказав Туск.
Він наголосив, що доклав значних зусиль для врегулювання "кризи з орденами" і щоб пояснити, чому такого роду рішення шкодять інтересам України та потребують осмислення з огляду на драматичну спільну історію двох народів.
"Неоднозначність історії"
Також Туск визнав складність і неоднозначність історії обох країн, наголосивши при цьому, що українці "не можуть шукати жодних виправдань" щодо Волинської трагедії і Шухевича.
"Я розумію всі складнощі і хотів би, щоб поляки також розуміли, що, звісно, усе це дуже неоднозначно - і в нашій історії, і в їхній - але геноциду жодним чином не можна виправдовувати. Україна просто матиме дуже серйозні труднощі щодо інтеграції, (до ЄС. - ред.) якщо не шануватиме також нашої чутливості (з цього питання - ред.). Ми наперед нічого надзвичайного не очікуємо", - додав польський прем’єр.
За його словами, він довгі години присвятив тому, щоб пояснити Зеленському польську точку зору з цього питання, і в нього склалося враження, що Президент України її зрозумів.
"Натомість мені важко відповідати за рішення якихось депутатів районних чи обласних рад Львова. Це схоже на сплановану провокацію одного з місцевих націоналістів. Це дуже немудро і непотрібно", - зауважив Туск.
Що передувало?
- Нагадаємо, 20 жовтня Львівська обласна рада проголосувала за проголошення 2027 року роком Романа Шухевича, УПА та Олега Ольжича.
- Рішення викликало критику польської влади. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський ініціював внесення депутата Львівської облради Святослава Шеремети до списку небажаних осіб, а мери Кракова та Перемишля заявили про можливе призупинення партнерських відносин зі Львовом.
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