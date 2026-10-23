Туск щодо рішення Львівської облради про рік УПА: Я отримав сигнал від Зеленського, що він це не підтримуватиме

Президент України Володимир Зеленський не підтримуватиме подальшої процедури щодо рішення Львівської облради у справі оголошення 2027 року Роком УПА і Романа Шухевича.

Про це під час пресконференції у межах візиту до Індії повідомив журналістам глава польського уряду Дональд Туск, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Сигнал від Зеленського

Я отримав сигнал від Президента Зеленського, що, якщо від нього залежатиме подальша процедура, то він жодним чином цього не підтримуватиме. Він був дуже невдоволений тим, що сталося", - сказав Туск.

Він наголосив, що доклав значних зусиль для врегулювання "кризи з орденами" і щоб пояснити, чому такого роду рішення шкодять інтересам України та потребують осмислення з огляду на драматичну спільну історію двох народів.

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"Неоднозначність історії"

Також Туск визнав складність і неоднозначність історії обох країн, наголосивши при цьому, що українці "не можуть шукати жодних виправдань" щодо Волинської трагедії і Шухевича.

"Я розумію всі складнощі і хотів би, щоб поляки також розуміли, що, звісно, усе це дуже неоднозначно - і в нашій історії, і в їхній - але геноциду жодним чином не можна виправдовувати. Україна просто матиме дуже серйозні труднощі щодо інтеграції, (до ЄС. - ред.) якщо не шануватиме також нашої чутливості (з цього питання - ред.). Ми наперед нічого надзвичайного не очікуємо", - додав польський прем’єр.

За його словами, він довгі години присвятив тому, щоб пояснити Зеленському польську точку зору з цього питання, і в нього склалося враження, що Президент України її зрозумів.

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"Натомість мені важко відповідати за рішення якихось депутатів районних чи обласних рад Львова. Це схоже на сплановану провокацію одного з місцевих націоналістів. Це дуже немудро і непотрібно", - зауважив Туск.

Що передувало?

Нагадаємо, 20 жовтня Львівська обласна рада проголосувала за проголошення 2027 року роком Романа Шухевича, УПА та Олега Ольжича.

Рішення викликало критику польської влади. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський ініціював внесення депутата Львівської облради Святослава Шеремети до списку небажаних осіб, а мери Кракова та Перемишля заявили про можливе призупинення партнерських відносин зі Львовом.

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