Вроцлав погрожує розірвати партнерство зі Львовом через оголошення року УПА та Шухевича

Міська рада польського Вроцлава одноголосно засудила рішення Львівської обласної ради оголосити 2027 рік роком Української повстанської армії та Романа Шухевича. Депутати вимагають від міського голови Львова Андрія Садового публічно відмежуватися від ініціативи, інакше погрожують переглянути партнерські відносини між містами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на польське Radio Wrocław.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Проєкт звернення підготувала фракція "Право і справедливість", однак його підтримали представники всіх політичних сил міськради.

Польські депутати вважають рішення Львівської облради неповагою до пам'яті жертв Волинської трагедії та таким, що шкодить українсько-польським відносинам. Вони також нагадали про допомогу, яку Вроцлав надавав Україні після початку повномасштабного російського вторгнення.

"Я звертаюся до влади нашого міста-партнера з проханням пам’ятати. Я вважаю, що ми повинні засудити такі дії. Якщо наше місто-партнер не замислиться, нам слід розглянути можливість припинення нашого партнерства зі Львовом у майбутньому", – заявив депутат Домінік Клосовський.

Також читайте: Стефанчук закликав Україну та Польщу спільно протидіяти спробам внести розбрат у відносини

Влада Вроцлава очікує офіційної реакції львівської мерії. Якщо її не буде, на листопадовій сесії міськради можуть розглянути питання про припинення партнерства зі Львовом.

Водночас рішення про оголошення тематичного року ухвалила Львівська обласна рада, а не міська рада Львова.

Нагадаємо, рішення Львівської облради про вшанування у 2027 році УПА, Романа Шухевича та Олега Ольжича викликало критику з боку польської влади. Проти ініціативи виступили представники уряду Польщі, Міністерства оборони та Інституту національної пам'яті.

Міністерство закордонних справ України також назвало рішення облради контрпродуктивним.

Раніше про можливе призупинення або розірвання партнерських відносин зі Львовом заявляли представники влади польських Перемишля та Кракова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оточення Зеленського пообіцяло Польщі, що рішення про рік УПА не набуде чинності, - заступник міністра закордонних справ Польщі Босацький