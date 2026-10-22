Вроцлав угрожает разорвать партнерство со Львовом из-за объявления года УПА и Шухевича

Городской совет польского Вроцлава единогласно осудил решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии и Романа Шухевича. Депутаты требуют от мэра Львова Андрея Садового публично дистанцироваться от этой инициативы, в противном случае угрожают пересмотреть партнерские отношения между городами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское Radio Wrocław.

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Проект обращения подготовила фракция "Право и справедливость", однако его поддержали представители всех политических сил горсовета.

Польские депутаты считают решение Львовского облсовета неуважением к памяти жертв Волынской трагедии и наносящим ущерб украинско-польским отношениям. Они также напомнили о помощи, которую Вроцлав оказывал Украине после начала полномасштабного российского вторжения.

"Я обращаюсь к властям нашего города-партнера с просьбой помнить об этом. Я считаю, что мы должны осудить такие действия. Если наш город-партнер не задумается, нам следует рассмотреть возможность прекращения нашего партнерства со Львовом в будущем", — заявил депутат Доминик Клосовский.