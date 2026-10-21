Стефанчук призвал Украину и Польшу совместно противодействовать попыткам внести раздор в отношения

Украина и Польша должны совместно противодействовать попыткам натравить две страны друг на друга. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул важность диалога, взаимного уважения и продолжения эксгумационных работ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Руслана Стефанчука в Facebook.

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Стефанчук призвал Украину и Польшу не допускать раздора

По словам Руслана Стефанчука, Украину и Польшу объединяют общие ценности, взаимная поддержка и понимание важности единства в сложное для Европы время.

Он отметил, что обе страны должны ответственно относиться к сложным страницам общей истории. В то же время прошлое не должно мешать взаимопониманию и общему будущему.

"Мы должны совместно и решительно выступать против попыток внести раздор в наши отношения, пытаясь помешать процессу примирения и взаимопонимания", — написал председатель Верховной Рады.

Стефанчук также подчеркнул, что главным бенефициаром противостояния между Украиной и Польшей является Россия. Он выразил уверенность, что стратегическое партнерство и добрососедские отношения между двумя странами останутся прочными.

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Эксгумационные работы должны продолжаться

Отдельно Стефанчук обратил внимание на важность продолжения эксгумационных работ и восстановления исторической справедливости.

По его словам, Украина поддерживает этот процесс, поскольку семьи имеют право знать правду о судьбе своих близких и должным образом чтить память невинно погибших.

"Это наш общий моральный долг, который не должен зависеть от политической конъюнктуры. Мы не допустим, чтобы чествование памяти погибших стало заложником маргинальных политиканов", — отметил он.

Напряженность в отношениях между Украиной и Польшей возникла после того, как Львовский областной совет поддержал решение объявить 2027 год годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича.

20 октября премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал это решение, заявив, что оно помогает врагам Украины. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также считает, что такое решение наносит ущерб отношениям между странами и усугубляет разногласия.

Министерство иностранных дел Украины заявило о важности развития дружеских отношений с Польшей и назвало решение Львовского областного совета контрпродуктивным.

В то же время 17 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил об улучшении отношений между двумя странами.