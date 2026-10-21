Стефанчук закликав Україну та Польщу спільно протидіяти спробам внести розбрат у відносини

Україна та Польща мають разом протидіяти спробам посварити дві країни. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив на важливості діалогу, взаємної поваги та продовження ексгумаційних робіт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Руслана Стефанчука у Facebook.

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Стефанчук закликав Україну та Польщу не допускати розбрату

За словами Руслана Стефанчука, Україну та Польщу об'єднують спільні цінності, взаємна підтримка та розуміння важливості єдності в складний для Європи час.

Він зазначив, що обидві країни мають відповідально ставитися до складних сторінок спільної історії. Водночас минуле не повинно заважати порозумінню та спільному майбутньому.

"Маємо спільно і рішуче виступати проти спроб внести розбрат у наші відносини, намагаючись перешкодити процесу примирення і порозуміння", — написав голова Верховної Ради.

Стефанчук також наголосив, що головним бенефіціаром протистояння між Україною та Польщею є Росія. Він висловив упевненість, що стратегічне партнерство та добросусідські відносини між двома країнами залишатимуться міцними.

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Ексгумаційні роботи мають тривати

Окремо Стефанчук звернув увагу на важливість продовження ексгумаційних робіт і відновлення історичної справедливості.

За його словами, Україна підтримує цей процес, оскільки родини мають право знати правду про долю своїх близьких і належно вшановувати пам'ять невинно загиблих.

"Це наш спільний моральний обов'язок, який не повинен залежати від політичної кон'юнктури. Ми не допустимо, щоб вшанування пам'яті загиблих стало заручником маргінальних політиканів", — зазначив він.

Напруження у відносинах між Україною та Польщею виникло після того, як Львівська обласна рада підтримала рішення оголосити 2027 рік роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича.

20 жовтня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував це рішення, заявивши, що воно допомагає ворогам України. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш також вважає, що таке рішення шкодить відносинам між країнами та поглиблює розбіжності.

Міністерство закордонних справ України заявило про важливість розвитку дружніх відносин із Польщею та назвало рішення Львівської обласної ради контрпродуктивним.

Водночас 17 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив про покращення відносин між двома країнами.