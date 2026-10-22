Польща не припиняла військову допомогу Україні через проголошення року УПА, - Міноборони

У Міністерстві національної оборони Польщі заперечили інформацію про призупинення військової допомоги Україні через рішення Львівської обласної ради проголосити 2027 рік роком Української повстанської армії (УПА).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє польське видання Fakt з посиланням на речника польського Міноборони Януша Сеймея.

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"Ця інформація є неправдивою", - наголосив речник Міністерства національної оборони Польщі.

Таким чином, польське оборонне відомство спростувало твердження про припинення військових постачань Україні через рішення Львівської облради.

Що передувало?

20 жовтня Львівська обласна рада ухвалила рішення проголосити 2027 рік роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича.

Раніше очільник Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав неприйнятним рішення Львівської обласної ради про проголошення 2027 року роком Української повстанської армії (УПА) та її головнокомандувача Романа Шухевича. На його думку, українська влада повинна відмежуватися від цієї ініціативи.

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